Parkplätze an Bahnhöfen sollen Umstieg attraktiver machen

Potsdam -Mehr Parkplätze für Autos und Fahrräder an Bahnhöfen sollen Pendlern aus Brandenburg die Fahrt nach Berlin mit S-Bahn und Nahverkehrszug erleichtern. Das haben Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) und Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Donnerstag in einem Vertrag vereinbart, wie das Ministerium mitteilte. Danach sollen die Kosten für sogenannte Bike+Ride und Park+Ride-Anlagen in der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit bis zu 90 Prozent gefördert werden.