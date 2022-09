Parlamentspräsident Buchner sieht Ost-West-Unterschiede Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, sieht mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch „große Unterschiede zwischen de... dpa

ARCHIV - SPD-Politiker Dennis Buchner bei einem Pressetermin im Abgeordnetenhaus. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, sieht mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch „große Unterschiede zwischen dem West- und dem Ostteil Deutschlands“. „Es muss daher Ziel aller politischen, aber auch gesellschaftlichen Bemühungen sein, soziale und wirtschaftliche Benachteiligungen abzubauen, Verständnis für unterschiedliche Lebensleistungen und Lebenswege zu fördern und immer wieder neue Brücken zwischen den Menschen in unserem Land zu bauen“, erklärte der SPD-Politiker am Freitag mit Blick auf den Tag der Deutschen Einheit am Montag (3.10.).