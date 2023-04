Parlamentswahl in Finnland: Größte Parteien fast gleichauf Seit Ende 2019 hat Finnland eine junge, über die Landesgrenzen hinaus bekannte Ministerpräsidentin. Ob Sanna Marin weiterregieren kann, ist jedoch ungewiss. ... dpa

Stimmabgabe in einem Wahllokal in Helsinki. Finnland wählt ein neues Parlament. Roni Rekomaa/LEHTIKUVA/dpa

Helsinki -Bei der Parlamentswahl in Finnland bahnt sich das erwartet knappe Rennen zwischen den größten Parteien an. Die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister Petteri Orpo liegt in einem ersten Wahltrend auf Basis der vorzeitig abgegebenen Stimmen zunächst bei 20,8 Prozent. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin folgten mit minimalem Abstand mit 20,7 Prozent. Auch die rechtspopulistische Partei Die Finnen ist mit 18,6 Prozent in Schlagdistanz.