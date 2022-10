Parlamentswahlen in Lettland im Schatten des Ukraine-Kriegs Mehr als ein Drittel der Wähler waren zuletzt noch unentschlossen oder wollten nicht wählen gehen. Meinungsforscher und Experten erwarten ein fragmentiertes ... dpa

Riga -Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und Sorgen über steigende Energiekosten hat Lettland am Samstag ein neues Parlament gewählt. Nach Angaben der Wahlkommission in Riga gaben bis zum Mittag knapp ein Viertel der gut 1,5 Millionen Wahlberechtigten in dem baltischen EU- und Nato-Land ihre Stimme ab. Zur Wahl treten 19 Parteien an. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Sonntag erwartet.