Parole an Moschee gesprüht: Staatsschutz ermittelt Ein Mann soll in Berlin-Tempelhof eine Moschee mit Farbe beschmiert haben. Der 34-Jährige soll am Mittwochnachmittag die Worte „Tod dem Chamenei“ auf Arabisc... dpa

Berlin -Ein Mann soll in Berlin-Tempelhof eine Moschee mit Farbe beschmiert haben. Der 34-Jährige soll am Mittwochnachmittag die Worte „Tod dem Chamenei“ auf Arabisch an die Hauswand der Moschee in der Ordensmeisterstraße geschrieben haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als alarmierte Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Mann noch am Tatort. Seine Personalien wurden aufgenommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.