Parteibüro der Grünen in Marzahn beschmiert Unbekannte haben ein Parteibüro der Grünen in Berlin-Marzahn mit Farbe beschmiert. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter am... dpa

Berlin -Unbekannte haben ein Parteibüro der Grünen in Berlin-Marzahn mit Farbe beschmiert. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter am Samstagabend mehrere Parolen an der Fensterfront des Kreisbüros Marzahn-Hellersdorf in der Krummenseer Straße. Das Türschloss war mutmaßlich manipuliert worden, so dass sich die Tür nicht mehr schließen ließ.