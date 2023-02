Parteienforscher: Bei Sondierungen kann noch viel passieren Bei den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, SPD und Grünen ist nach Einschätzung des Berliner Parteienforschers Gero Neugebauer noch die eine oder andere Wen... dpa

Kai Wegner (CDU, hinten, 2.v.l.), Spitzenkandidat seiner Partei, sitzt mit Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen, vorne), und anderen Teilnehmern bei Sondierungsgesprächen auf dem EUREF-Campus zusammen. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Bei den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, SPD und Grünen ist nach Einschätzung des Berliner Parteienforschers Gero Neugebauer noch die eine oder andere Wendung denkbar. Der Politikwissenschaftler wies am Samstag im RBB-Inforadio auf die große Bedeutung des noch ausstehenden amtlichen Endergebnisses hin, das Berlins Landeswahlleiter am 27. Februar bekanntgeben will. Sollten die Grünen dann doch noch vor den Sozialdemokraten landen, die derzeit auf Platz zwei liegen, könnte das zur Folge haben, dass ihr Interesse an einer Koalition mit der CDU auf null sinke, sagte der Politikwissenschaftler.