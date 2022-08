Warmer Regen für die Grünen: Jägermeister-Erbe spendet 75.000 Euro

Für die Grünen läuft es derzeit gut – auch finanziell: Die Partei hat seit Mai drei Spenden von jeweils mehr als 50.000 Euro erhalten. Gemäß Parteiengesetz sind Spenden in dieser Höhe der Präsidentin des Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von ihr dann als Bundesdrucksache zu veröffentlichen.

Demnach hat der Erbe des Spirituosenherstellers Jägermeister, Florian Rehm, den Grünen am 19. Mai exakt 75.001,00 Euro überwiesen. Rehm gilt als Großspender und hat laut Medienberichten vor der Bundestagswahl insgesamt 170.000 Euro an verschiedene Parteien gespendet, unter ihnen auch die FDP und die CDU.

Eine weitere Großspende kam von Per Fragemann. Der Berliner Software-Unternehmer spendete 65.000 Euro, am gleichen Tag wie Rehm. Wenige Tage später kam noch eine Großspende bei den Grünen an: Die Crash Beteiligungs GmbH aus Rastede überließ der Partei 50.001,00 Euro.

Die Grünen hatten im vergangenen Jahr wenige Wochen vor der Bundestagswahl eine Millionenspende erhalten. Der niederländische Milliardär Steven Schuurmann ließ den Grünen Anfang September 1,25 Millionen Euro zukommen. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erklärte er, der Klimawandel sei das größte Problem der Zukunft. Die Grünen seien für ihn die Partei in Deutschland, die die besten politischen Konzepte für den Kampf gegen die Erderwärmung hätte.