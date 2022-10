Parteitag beendet: Xi baut Macht weiter aus Mit Personenkult und Alleinherrschaft ist Xi Jinping so mächtig wie vor ihm nur Staatsgründer Mao Tsetung, der aber Chaos über das Land brachte. Wer wird sei... dpa

Xi Jinping will eine dritte Amtszeit als Präsident von China antreten. Ng Han Guan/AP/dpa

Peking -Der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas hat Xi Jinping den Weg für eine historische dritte Amtszeit als Parteichef geebnet. Zum Abschluss des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages am Samstag in Peking verankerten die rund 2300 Delegierten seine Ideologie und dauerhafte Führungsrolle tief in der Parteiverfassung. In einem Personalwechsel im Zentralkomitee traten Regierungschef Li Keqiang und Parlamentschef Li Zhanshu den Rückzug an. Mit dem mächtigen Ständigen Ausschuss wird Xi Jinping am Sonntag seine neue Führungsmannschaft mit möglichen Nachfolgern vorstellen.