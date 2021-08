Berlin - Afghanische Ortskräfte haben deutsche Soldaten bei ihrem Einsatz in Afghanistan unterstützt und ihnen geholfen zurechtzukommen. Hauptmann Marcus Grotian, in Geltow stationiert, will es den Helfern nun gleichtun und ihnen den Start in Deutschland erleichtern. Dafür hat er ein Patenschaftsnetzwerk gegründet. „So, wie sie uns in Afghanistan geholfen haben, die Kultur und die Sitten zu verstehen, wollen wir das Gleiche hier machen“, sagt Grotian.

Dafür werden in Zukunft vor allem Behördengänge notwendig sein. Momentan geht es Grotian und den anderen Mitgliedern des Vereins Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte aber vor allem darum, möglichst viele der Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Wegen ihrer Arbeit für die Bundeswehr müssen sie in ihrer Heimat damit rechnen, von den Taliban verfolgt zu werden.