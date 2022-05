Jack-Russell-Terrier erwecken mit ihrem hypernervösen Herumgewusel leicht den Eindruck, dass sie zu den sprunghaften und deswegen nicht sonderlich konzentrierten oder fokussierten Hunderassen gehören. Kaum vorstellbar ist da ihr Einsatz als Minensuchhund, scheint diese Tätigkeit doch ein zwar waches, aber eher ruhiges Wesen vorauszusetzen. Doch bei Patron ist alles anders: Der Jack-Russell-Terrier wurde am Sonntag vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau in Kiew für seinen „selbstlosen Dienst“ am Vaterland ausgezeichnet, weil er „die russischen Sprengkörper entschärft und unseren Kindern einige Sicherheitsregeln in Minengebieten beibringt“.

Patron soll ein Beschützer der Ukraine sein

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Патрон🇺🇦🧨 (@patron_dsns) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Lassen wir mal die Frage beiseite, ob ein Hund oder sonst ein Tier dem Vaterland und dazu noch selbstlos dienen kann: Das wäre sogar für einen Superhund wie Patron etwas zu viel des Guten. Die Auszeichnung galt dann auch dem ukrainischen Zivilschutz. Und so war Patrons Herrchen in Kiew anwesend und nahm Orden und Urkunde entgegen; der Mann arbeitet beim Internationalen Koordinierungszentrum für humanitäre Minenräumung. In der Tat gibt es hier viel zu tun: Die Ukraine gilt seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ostukraine 2014 und dem russischen Überfall vom 24. Februar dieses Jahres als eines der am stärksten verminten Länder der Welt. Mithilfe von Patron wollte Präsident Selenskyj auf das Problem russischer Sprengfallen aufmerksam machen.

Der Jack-Russell-Terrier dient also auch als Propagandahund. Dafür ist seine Geschichte einfach zu gut: Angeblich hat sich der zweieinhalb Jahre alte Patron das Minensuchen selbst beigebracht und bis zum heutigen Tag im nordukrainischen Gebiet Tschernihiw mehr als 200 russische Minen erschnüffelt. Er wurde schon vor seiner Auszeichnung als „patriotischer Held“, „kleiner Pionier“ oder „Maskottchen der Pyrotechniker“ in Szene gesetzt. So verfügt Patron über einen eigenen, gut bestückten Instagram-Account und sogar über einen Wikipedia-Eintrag. Per Twitter werden wir ebenfalls mit Neuigkeiten über ihn versorgt. Kinder schreiben ihrem Patron, ihrem Beschützer, oder malen ihm unschuldige Bilder. Patron und Propaganda: So geht perfekte Öffentlichkeitsarbeit.