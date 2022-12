Pellmann: Ostdeutsche profitieren weniger von Preisbremsen Ostdeutsche werden nach Ansicht von Linke-Politiker Sören Pellmann von den Energiepreisbremsen im Schnitt deutlich weniger profitieren als ihre Landsleute im... dpa

ARCHIV - Sören Pellmann (Die Linke) steht vor dem Karl-Liebknecht-Haus seiner Partei in Leipzig. Jan Woitas/dpa/Archiv

Leipzig -Ostdeutsche werden nach Ansicht von Linke-Politiker Sören Pellmann von den Energiepreisbremsen im Schnitt deutlich weniger profitieren als ihre Landsleute im Westen. „Ein am Verbrauch orientiertes Modell sei nicht nur sozial ungerecht, sondern auch unfair zwischen Ost und West, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Ostdeutsche haben im Schnitt weniger Vermögen und Einkommen, daher kleinere Wohnungen, kleinere Häuser und geringere Verbräuche. Diejenigen, die in diesem Jahr gespart haben oder sparen mussten, haben kaum etwas von den Bremsen. Es werden durch die Strom- und Gaspreisbremsen überproportional öffentliche Mittel an gut situierte westdeutsche Villenbesitzer fließen, während ostdeutsche Normalverbraucher weiter unter den Energiekosten leiden werden.“