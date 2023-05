PEN Berlin: Türkisches Gericht erlässt Haftbefehl gegen Journalist Deniz Yücel

Ein Istanbuler Gericht hat offenbar Haftbefehl gegen den deutsch-türkischen Autoren und Journalisten Deniz Yücel erlassen. Das teilen der PEN Berlin, dessen Co-Sprecher Yücel ist, und die türkische Nichtregierungsorganisation Media and Law Studies Association mit.

Der Haftbefehl sei an diesem Donnerstag erlassen worden, schreibt der PEN Berlin in einer Pressemitteilung. Yücel gehört zu den Gründungsmitgliedern der Schriftstellervereinigung. Eine offizielle Bestätigung des Gerichts gibt es bislang nicht.

„Der Skandal besteht darin, dass dieser Prozess überhaupt eröffnet wurde.“ Erklärung zum Haftbefehl, der heute in der Türkei gegen unseren Co-Sprecher Deniz Yücel erlassen wurde. https://t.co/KhyoJSh0xx pic.twitter.com/b7Zxfw3psA — PEN Berlin (@pen_berlin) May 18, 2023

„Jenseits von verfahrenstechnischen Hintergründen besteht der Skandal darin, dass dieser Prozess wegen ‚Verunglimpfung des türkischen Staates und der türkischen Nation‘ sowie wegen ‚Beleidigung des Staatspräsidenten‘ überhaupt eröffnet wurde“, heißt es in der Mitteilung. Die Vereinigung fordert die Einstellung des Verfahrens.

Sowohl das türkische Verfassungsgericht als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hätten Yücels einjährige Untersuchungshaft für rechtswidrig befunden, schreibt der PEN Berlin. Zugleich hätten beide Gerichte festgestellt: „Alle Kommentare, Berichte und Interviews, die Deniz Yücel in der Welt veröffentlicht hatte und die ihm zur Last gelegt wurden, sind von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt.“ Yücel saß in der Zeit von Februar 2017 bis Februar 2018 in türkischer Untersuchungshaft.

„In einem Rechtsstaat wäre Deniz Yücel deswegen nicht angeklagt worden, in einem Staat, der auch nur die eigenen Gesetze befolgt, hätte er nach diesen höchstrichterlichen Urteilen sofort freigesprochen werden müssen“, heißt es in der Mitteilung des PEN Berlin. „Stattdessen wurde er in einem Verfahren wegen ‚Propaganda für eine Tarnorganisation‘ zu knapp drei Jahren Haft verurteilt.“ Zudem sei auf Grundlage derselben Zeitungsartikel ein neues Verfahren eröffnet worden, in dem nun der Haftbefehl ergangen sei.

Mehr in Kürze.