Perus abgesetzter Präsident Castillo in Untersuchungshaft

Perus gestürzter Präsident Pedro Castillo wird auf das Polizeirevier in Lima eskortiert. Renato Pajuelo/AP/dpa

Lima -Die Justiz in Peru hat den wegen eines mutmaßlichen Putschversuchs vom Parlament abgesetzten Präsidenten Pedro Castillo in Untersuchungshaft genommen - zunächst befristet bis zum Dienstag. Dies teilte der Oberste Gerichtshof nach einer Anhörung am Donnerstag via Twitter mit. Demnach wird gegen Castillo wegen des Verdachts auf eine Rebellion und Verschwörung ermittelt.