Pfeiffer siegt bei Bürgermeister-Stichwahl in Senftenberg

Senftenberg -Andreas Pfeiffer hat die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) gewonnen. Der CDU-Kandidat setzte sich am Sonntag in der Stichwahl nach dem vorläufigen Endergebnis mit 54,4 Prozent der Stimmen gegen die SPD-Kandidatin Nadine Hönicke durch, die auf 45,6 Prozent der Stimmen kam. Pfeiffer erreichte auch das notwendige Quorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,5 Prozent.