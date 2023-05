Pflastersteine auf SPD-Zentrale in Berlin geworfen

An der SPD-Bundeszentrale in Berlin ist eine Glasscheibe mit Steinen beworfen und leicht beschädigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll eine u...

Berlin -An der SPD-Bundeszentrale in Berlin ist eine Glasscheibe mit Steinen beworfen und leicht beschädigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll eine unbekannte Person am Morgen gegen 8.00 Uhr Pflastersteine gegen die gläserne Front des Willy-Brandt-Hauses an der Wilhelmstraße in Berlin-Kreuzberg geschleudert haben. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.