In Köln debattieren Robert Habeck und Peter Sloterdijk über die Energiewende. Der Wirtschaftsminister will sie als „gute Geschichte“ verkaufen.

Der phil.cologne, dem großen Philosophie-Festival in Köln, ist ein echter Coup gelungen: Deutschlands am heißesten diskutierter Politiker, Wirtschafts- und Klimaschutz-Minister Robert Habeck, traf dort auf „Meisterdenker“ Peter Sloterdijk, der seit kurzem auch Klimawandel-Philosoph ist. Auch wenn es zwischen beiden erst mal knirschte, fanden sie trotz komplett unterschiedlicher Perspektiven doch zu überraschender Einigkeit.

Anlass, die beiden zusammenzubringen, war Peter Sloterdijks jüngste Veröffentlichung, der schmale Band „Die Reue des Prometheus“, ein in der Mythologie rückgekoppelter philosophischer Appell für eine weltweite Energiewende. Der Philosoph vermutet darin, dass Feuerbringer Prometheus Scham empfinden würde, wenn er heute auf die Welt käme und sähe, was die Menschen aus seinem Geschenk gemacht haben: „Die moderne Menschheit ist ein Kollektiv von Brandstiftern, die an die unterirdischen Wälder und Moore Feuer legen.“

Sloterdijk: „Unsere Wirtschaft ist organisierter Drogenhandel“

Im ausverkauften, großen Saal des WDR-Funkhauses in Köln sagte er allerdings auch, dass der Mensch ohne das Feuer gar nicht denkbar sei: „Schon unsere physiognomische Gestalt, dass wir kein Fell haben, sondern nur eine dünne Haut, haben wir auch dem Feuer zu verdanken. Aber wann beginnt das Pyromanische, die gefährliche Enthemmung?“ Der Philosoph sieht den Beginn der Entwicklung in der industriellen Revolution, als von England aus ein von Kohle befeuerter, ungeheurer technischer Fortschritt seinen Lauf nahm.

Auf der Diskussion findet Sloterdijk ein prägnantes Bild für diese Entwicklung und das politische Problem, das daraus entsteht: „Unsere Wirtschaft ist organisierter Drogenhandel, unsere Gesellschaften sind abhängig gemacht von Energie. Ihre Mitglieder sind wahlberechtigte Drogierte, die die Partei ihres Dealers bevorzugen.“

Wie soll, wie kann Politik darauf reagieren? Habeck gibt sich in Köln als lupenreiner, mit allen Wassern aktueller Diskurse gewaschener Demokrat – und als Anti-Katastrophiker: „Wenn wir immer nur als Reiter der Apokalypse daherkommen, erreichen wir niemanden. Wir brauchen positive Geschichten.“ Als Beispiel nennt er die aktuelle Debatte über die Zukunft des Heizens: „Wenn Sie die Menschen fragen: ‚Wollen Sie in Zukunft mit erneuerbaren Energien heizen?‘, dann antwortet eine Mehrheit mit ‚Ja‘. Wenn Sie fragen: ‚Wollen Sie Öl- und Gasheizungen abschaffen?‘, dann sagen die Menschen ‚Nein‘, weil sie nur sehen, dass ihnen etwas weggenommen wird.“

Nach all den harten Diskussionen, die um seine Politik, seine Person und die Personalien in seinem Ministerium geführt werden, fragt man sich wirklich, woher Habeck seinen Optimismus nimmt, aber in Köln gibt er sich rundum zuversichtlich: „Es gibt auf dem Weg zur klimafreundlichen Gesellschaft keinen Zwang, antimodern zu werden.“ Er möchte die Energiewende, um Demokratie und Freiheit, auch Emanzipation zu verteidigen – und bitte unbedingt mithilfe des technischen Fortschritts. Bei solchen Aussagen versteht man, warum eine Koalition aus Grünen und FDP trotz allem überraschend gut funktioniert, und er bekommt für sie großen Szenenapplaus.

Sloterdijk: Erst galt ich als rechts, jetzt auch noch als grün

In seiner Verteidigung des Projekts der emanzipatorisch-freiheitlichen Moderne liegt auch Habecks Kritik an Sloterdijk: Der Wirtschaftsminister hat das Buch des Philosophen offenbar so gelesen, dass er die Uhren zurückdrehen möchte, um Klimafreundlichkeit zu erreichen, und etwa die Emanzipation der Frau als Problem sieht, weil sie nun auch gleichberechtigt am Arbeitsmarkt der „Energieverbraucher“ teilnehmen möchte.

Doch Sloterdijk lässt sich nicht in die rechte Ecke stellen, erklärt, dass er nur beschrieben habe, wie das Anzapfen der unterirdischen Energiereservoirs zur gesellschaftlichen Transformation geführt habe: dem Ende der Sklaverei, der Emanzipation vorher unterdrückter Gruppen. Der österreichische Philosoph Armen Avanessian, der das Gespräch moderierte, nannte Sloterdijk einen „camouflierten linken Theoretiker“, was dieser milde lächelnd zur Kenntnis nahm: „Mein Buch hat für mein Empfinden bisher viel zu wenig Kritik bekommen. Es ist ungewöhnlich, nicht nur in die rechte, sondern jetzt auch in die grüne Ecke gestellt zu werden.“

Tatsächlich vertritt der Philosoph im Buch Positionen, die auch im Sozialismus oder Anarchismus zu finden sind. Er plädiert etwa für eine „Helvetisierung“ der Welt: eine Welt jenseits der Megastrukturen, die aus kleinen Verwaltungseinheiten besteht und in der die Bodenschätze in ein „Weltbodenschatzerbe“ übergehen, die nicht mehr von Nationalstaaten ausgebeutet werden dürfen. Habeck hat hier Fragen: „Wie soll die Entstehung von Megacitys verhindert werden? Sagen wir dem 500.001sten Bewohner von Köln, dass er nach Dortmund ziehen muss?“

Habeck distanziert sich von „radikaler Ökologie“

An dieser Diskussion wird deutlich, wie unterschiedlich die Perspektiven von Politiker und Philosoph dann doch sind: „Ich plädiere für die Auflösung von Megastrukturen, weil wir uns immer am Rande eines Weltkriegs befinden, wenn bis an die Zähne bewaffnete, präpotente Systeme aufeinanderprallen. Aber da sprechen wir uns in 300 Jahren wieder“, erklärt Sloterdijk.

Habeck muss natürlich in anderen Zeiträumen denken – Legislaturperioden. Auf die Forderung nach Vergemeinschaftung der brennbaren Ressourcen erwidert er: „Die internationalen Klimakonferenzen in der Folge von Paris handeln ja davon, die Ausbeutung der Bodenschätze zu verhindern. Natürlich gibt es Widerstände, weil ganze Staaten und Dynastien davon abhängen.“ So kann der Minister nicht in Jahrhunderten und im großen Ganzen denken, sondern in Minischritten, die die Menschen bereit sind mitzugehen: „Natürlich war der Gaspreisdeckel keine radikale Ökologie. Aber wir brauchen die Mehrheit.“



Darin sind sich der Politiker und der Philosoph einig: Auch Sloterdijk will kein Klimaregime, sondern „kollektive Bewusstmachung und einen mehrheitlich getragenen Veränderungsprozess“. Die Politik müsse die Ersatzdroge liefern, das Methadon. Und das scheint eigentlich ja jeden Tag vom Himmel herab.