Im Netz der Zensurpartner

In einer größeren Gruppe hat immer der eine, was der andere will. Tausch und Zusammenwirken sind wirtschaftlich wertvoll. Dieses Prinzip können wir nun dank der „Plattform-Ökonomie“ des Internets in allen Bereichen des Lebens anwenden – mit jedem internetfähigen Rechner.

Hoffnung auf Emanzipation

So effizient die Industrie das Materielle herstellt und verteilt, so leicht scheint es nun für uns, dem Leben einen virtuellen Kokon aus flachen, aber zweckmäßigen Elektro-Kontakten zu spinnen und dabei von Kenntnissen und Können anderer vielfältig zu profitieren.

Politische Bewegungen sind heute IT-gestützte Kooperationen von Menschen, die sich ohne Internet kaum kennen würden – und die nun gemeinsam das Wissen der Welt (und damit die Macht über die Verhältnisse in der Welt) prinzipiell im Zugriff haben.

Die Publikation von Wissen aus zuvor gildenartig verschlossenen Heimatlokalen in einem offenen Netzwerk hat das Potenzial politischer Revolutionen – autoritärer wie demokratischer Art.

Ein Staat, der das Potenzial des Internets durch unparteilich operierende Navigationswerkzeuge allen erschließt, könnte das Ideal der bürgerlichen Selbstregierung durch Gespräch, der Demokratie, in ganzer Tiefe verwirklichen. So dachte ich neulich.

Nagelprobe im Netz

Dann ging ich ins Netz. Auf YouTube hatte jemand meine letzte Kolumne „Im Reich des Kaisers ohne Kleider“ vorgetragen, mit Videospots kombiniert – und nebenbei von „Coronapolitik“ gesprochen.

Das fiel wohl jemandem bei YouTube auf, der Suchbegriffe mit Videos abgleicht und diese dann je nach Interesse der Werbekunden klassifiziert. Deshalb, so meine ich, steht unter dem Video, dass „seriöse“ Informationen zu Covid-19 bei RKI & Co. zu finden seien. Die Regierung bezahlt ein Schild, das mir weismachen soll, ich bekäme unabhängige Informationen von regierungsabhängigen Behörden.

Solch ungelenke Meinungslenkung betreiben ängstliche Politiker, die den Abgrund erkennen, der zwischen ihrer PR und der Erfahrung vieler Bürger klafft. Das ist nur lächerlich.

Die nächste Suche schockierte mich dann aber: Mein Interview mit Robert Cibis (OvalMedia) über Spaltung und Versöhnung in der Reihe „Narrative“ ist weg. Dann die Meldung: Alle Inhalte von OvalMedia wurden gleichzeitig von YouTube gelöscht – ohne die regulär vorgesehenen drei Warnungen, ohne Erklärung.

Das betrifft Hunderte von Videos unterschiedlichster Thematik mit Millionen Klicks. Ihr Inhalt? Meist Kritik am Agieren von Regierungen und anderen Interessenvertretern sowie die Diskussion des Zeitgeschehens mit Experten aller Bereiche, die mich mal überzeugen und mal nicht. Journalismus eben.

Zensur den Stecker ziehen

Statt ein Forum der Zusammenarbeit und Inspiration für die Bürger sind Plattformen wie YouTube offenkundig lieber Dienstleister für die Staats- und Wirtschaftsmacht: stützen sie doch durch tendenziöses Etikettieren oder willkürliches Löschen von Inhalten deren Agenda.

Dem Bürger wird so auf den Plattformen ein virtueller Horizont mit Kommentarfunktion vorgesetzt, an dem er die von kapitalstarken Akteuren gewollten Veränderungen kommen sieht und (mangels konträrer Inhalte) allenfalls noch „liken“ darf. In diesem Netz möchten die Zensurpartner uns festsetzen.

Die Einnordung der Bevölkerung auf „Elitenkurs“ ist eine Public-private-Partnership geworden. Jeder muss dem allein entgehen, indem er sich abmeldet und den Zensurpartnern damit … nun ja, den Stecker zieht.