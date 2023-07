Fußnoten-Mangelverneinung

Dass ich in meinen Texten selten andere Autoren zitiere, hat gelegentlich Studenten und Gelehrte irritiert, und sie teilten mir das dann per Mail und einmal sogar per Rezension auch mit. Ich versuche, ihre Motive zu verstehen, denn jede durchschaute Skurrilität liefert ein Stückchen Zeitdiagnose.

Vielleicht möchte man sagen: „Hier greift er auf Y zurück“ oder „Er orientiert sich an X“. Das ist an sich nicht schlimm, es ist akademisch. Es geschieht im Geist der Qualifikation gegenüber Dritten, des Lesenachweises, der Parfümierung mit Studierstubengeruch. Auch möchte ein Student mich vielleicht in seiner Hausarbeit zitieren, vermisst aber am Format meiner Texte die „wissenschaftliche Seriosität“.

Das verstehe ich. Denkt der Student doch: Einer schreibt seine Gedanken ganz so auf, wie er sie für wahr hält? Und er ist nicht an einer „Hochschule“ angestellt (die ja die Schule des Höheren und deshalb auch der Höheren ist)? Ein Autor ohne beamtenrechtliches Mäßigungsgebot? Was könnte der nicht alles aufschreiben? Wo kommen wir da hin? An Pole oder Ränder außerhalb der gemäßigten Grade, gar – an ein Extrem?

Wie, so fragt der Proseminarist weiter, wie kann das sein – ein Meinungsspektrum mit Extremen? Am Rand des Gewohnten stehende wissenschaftliche Thesen? Ist die gemäßigte Mitte nicht das Spektrum? Sind wir nicht eine Gesellschaft des geistigen Mittelstands mit klarer Kante „gegen rechts“ in allen seinen Formen – also auch gegen den „Rechts-Staat“, wo er den nicht „rechten“ oder „rechtsoffenen“ Parteien nicht „links“ genug ist?

Nein, so spürt man, mit so jemandem ist kein Staat, keine Professur und noch nicht mal ein „Kreditpunktnachweis“ für den Drei-Jahres-Junggesellen („Bachelor“) zu machen. (So heißen Seminarscheine jetzt: „Guthaben-“ oder „Darlehenspunkt-Nachweis“. Es wird der Kapitalismuskritik nicht mehr sehr schwer gemacht, und doch wohl noch zu schwer.)

Doch zurück zum Zitieren: Warum sollte ich mit Klassiker-Zitaten ausdrücken, was es mit den Dingen und uns selbst meiner Ansicht nach auf sich hat? So könnte ich doch nur sagen, was es damit auf sich habe, nach Ansicht zumeist verstorbener „Autoritäten“. Dort, wo es um prinzipielle (und nicht empirische) Fragen geht, ist das letztlich ein Versteckspiel vor der Äußerung eigener Urteile.

Sehr gute Argumente für oder gegen eine These mögen schon bei toten Philosophen stehen; aber die Zeitgenossen, die sie heute wägen sollen, sind nicht in der Renaissance zu Hause. Wer nicht einfach Versatzstücke der Geistesgeschichte in die Gegenwartsdiskussion nötigen will, der muss immer klären, aus welcher Mentalität heraus der tote Philosoph sprach. Das soll man an der Universität lernen und lehren.

Aber für die Zeitgenossen eines Philosophen ist nur sein eigenständiges Urteil potenziell von Interesse, was bedeutet: verwickelnd, sie anfassend und angehend. Denn er wohnt ja mit ihnen in dieser Gegenwart, die es zu verstehen gilt, und nicht Kant, Nietzsche oder Hegel. Sein Lebensweg und seine Erfahrung haben Berührungspunkte, Einverständnisse und Widersprüche mit den Zeitgenossen.



Das Einfrieden eigener Gedanken in Fremdbezüge vermindert die Reibungsflächen mit den Mitmenschen, die für Streit und Erkenntnis nötig ist. Vor allem aber vermeidet es die direkte Zurechenbarkeit von Sozial- und Regierungskritik, die auf der Beamtenlaufbahn (und auch sonst) in einem repressiven Meinungsregime karriereschädlich ist.