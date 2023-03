Philosophische Kolumne: So kommen Sie undiffamiert in den Frühling!

Für alle, die nach „Corona“ auch beim Thema „Ukraine“ zu der „vernünftigen Mehrheit“ (Steinmeier) gehören möchten, um dann – diesmal nicht an plötzlichen und erwarteten Todesfällen im Umfeld, sondern beim Einzug ins verstrahlte Erdloch – zu bemerken, dass vielleicht doch „einige Fehler gemacht“ wurden oder „etwas übertrieben“ worden ist, kurz: für alle Mitläufer, stelle ich hier die aktuelle Rechtmeinungsliste vor.

Mit dieser Liste sind Sie immer auf der sicheren Seite. Die Public Private Partnership gegen Fehlinformation (im Volksmund „Regierungs-GAFA“)* hat sie mit grünem Häkchen als „denksicher“ zertifiziert. Alle Nachrichtenagenturen des Freien Westens haben sie millionenfach verbreitet – und ihre runden Formulierungen werden, etwas mit Lokal- und Milieukolorit versetzt, von zeitknappen Journalisten allerorten dankbar verbreitet.

Sollte sich dennoch ein Fehler, gar eine Lüge eingeschlichen haben, so wird sie durch eben diese allgemeine Verbreitung zur Wahrlüge. Die können Sie dann ebenso sicher äußern wie jede echte Wahrheit (sofern sie keine mühsam etablierte Wahrlüge Lügen straft). Jüngst erfolgreiche Wahrlügen sind etwa „Das schützt vor Ansteckung“ (2021/22) und „Wir haben eine Spekulations… äh Staatsschuldenkrise“ (2008).

Damit es mit der Rechtmeinungstreue im Alltag klappt und staatsmediale Beobachter sie gut erkennen können, ist Umsicht nötig: Achten Sie darauf, dass beim Rechtmeinungsvortrag rechts von Ihnen niemand steht, dass Ihre rechten Taschen zu sind und Ihr rechtes Auge abgedeckt (sonst: Rechtsoffenheit! Merksatz: „Mit dem Rechten sieht man schlechter!“). Bei der „Abgrenzung nach rechts“ denken Sie weiterhin daran, dass aus Sicht eines Qualitätsjournalisten, der Ihr Plakat fotografiert, Ihr rechts links und Ihr links rechts ist.

Nun aber zur Rechtmeinungsliste, die nur als grobe Orientierung dient. Ihre Unsicherheit darüber, was noch gefordert sein könnte, um nicht doch noch ein Rechter zu werden, ist gewollt. Wie kommen Sie also undiffamiert in den Frühling?

Fünf Merksätze reichten bei Redaktionsschluss aus, um nicht rechts zu sein: 1. Der russische Diktator will sein altes Reich zurück, das erklärt den Ukraine-Krieg erschöpfend. 2. Panzerlieferung an die nicht verbündete Ukraine ist gelebte Humanität und verkürzt ihren Krieg mit der 28-mal so großen, dreimal bevölkerungsstärkeren und dabei rohstoffreichsten Atommacht der Welt. 3. Wer für Verhandlungen statt Waffenlieferungen demonstriert, verlängert den Krieg und ist ein Feind der Demokratie. 4. Die Sanktionen ruinieren Russland, Europa aber überhaupt fast gar nicht. 5. Sagt Biden: „Wenn russische Truppen in die Ukraine einrücken, dann wird es keine Nord-Stream-2-Pipeline mehr geben. Wir werden sie dann beenden. Ich verspreche Ihnen, wir können das“ – und wird nach besagtem Einmarsch die Pipeline gesprengt, dann meint nur ein „Putin-Troll“, Biden hätte das angeordnet.

Mitläufer denken: „Was kann ich schon wissen? Was kann ich schon tun? Es wird nicht so schlimm. Wir leben doch in einer Demokratie. Die sind vielleicht unfähig da oben, aber sie meinen es gut.“ Nur: Niemand „meint es einfach gut“ mit Ihnen. Europa wird von den Freundregierungen eines Militärimperiums, das mit zwei anderen konkurriert, am Rande des Dritten Weltkriegs spazieren geführt. Laufen Sie dabei nicht mit. Gehen Sie auf die Straße, damit von deutschem Boden wieder Signale für den Frieden ausgehen.



*GAFA = Google/Amazon/Facebook/Apple