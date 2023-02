Pistorius: Panzerkoalition läuft nicht so berauschend Auch wenn sich der Bundeskanzler jüngst noch zuversichtlich zeigte, die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine ist offenbar alles andere als ein Selb... dpa

Vorführung des Kampfpanzers «Leopard 2A4» in Wels (Österreich). Helmut Fohringer/APA/dpa

Brüssel -Die Planungen für eine schnelle Lieferung von Dutzenden europäischen Leopard-2-Panzern an die Ukraine kommen nach Angaben Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nur langsam voran. Es sehe „nicht ganz so berauschend aus - um es vorsichtig zu formulieren“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe für Waffenlieferungen an die Ukraine.