Plädoyers im Prozess gegen Mahler wegen Volksverhetzung Im neuerlichen Prozess gegen den Holocaust-Leugner Horst Mahler wegen Volksverhetzung werden am heutigen Dienstag (9.30 Uhr) die Plädoyers von Staatsanwaltsc...

Potsdam -Im neuerlichen Prozess gegen den Holocaust-Leugner Horst Mahler wegen Volksverhetzung werden am heutigen Dienstag (9.30 Uhr) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Landgericht Potsdam erwartet. Anschließend will der 87-Jährige nach Angaben des Gerichts in seinem letzten Wort noch einmal ausführlich Stellung nehmen. Dafür sollen noch mehrere Verhandlungstage eingeplant werden, bevor das Urteil ergeht.