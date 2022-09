Plan gegen Energiekrise wird Bewährungsprobe für Truss Nur zwei Tage nach ihrem Amtsantritt will sich die britische Premierministerin den massiv gestiegenen Gas- und Strompreise widmen. Das Thema gilt als Lackmus... dpa

Premier Liz Truss vor der Downing Street Nr. 10 in London. Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

London -Die neue britische Premierministerin Liz Truss will schon an diesem Donnerstag einen Plan zur Lösung der schweren Energiekrise vorlegen. Das kündigte die konservative Politikerin am Mittwoch bei ihrer ersten Fragestunde im Parlament an. Die infolge des Ukraine-Kriegs enorm gestiegenen Energiepreise gelten derzeit als drängendste Aufgabe. Millionen Menschen in Großbritannien könnten in die Armut abrutschen, wird befürchtet. Truss hatte erst am Dienstag von Queen Elizabeth II. den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten und Boris Johnson in der Downing Street abgelöst.