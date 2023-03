Schönheitswahn in Korea: „Komm, wir lassen deine Augen machen!“

Schönheitsideal im eigenen Staat: Nordkoreas First Lady Ri Sol-ju. Mittlerweile tritt die Ehefrau Kim Jong-uns nur noch selten öffentlich in Erscheinung.

Als Sumi zwölf Jahre alt war, sagte ihre Mutter: „Komm, wir lassen deine Augen machen!“ Mutter und Tochter gingen in ein Krankenhaus, wo die Mutter dem behandelnden Arzt direkt etwas Geld in die Tasche steckte. Dann setzte sich die junge Sumi auf einen Stuhl und die Behandlung begann. „Am Ende hatte ich eine Augenlidoperation hinter mir. Meine Augen sahen größer aus als vorher!“ Die heute 32-jährige Sumi sagt außerdem: „So etwas schon als Kind zu machen, ist in Korea gar nicht ungewöhnlich. Man musste es nur bezahlen können.“

Es sind Geschichten, die kaum überraschen, wenn sie aus Südkorea kommen. Weltweit ist der Industriestaat südlich des 38. Breitengrads, der seit dem Waffenstillstand von 1953 Nord- und Südkorea voneinander trennt, für seine große und dynamische Beautyindustrie bekannt. Die Hauptstadt Seoul wird oft als „Hauptstadt der Schönheitschirurgien“ bezeichnet, da aus ganz Asien Menschen herreisen, um sich die Nase, die Augenlider oder das Kinn aufzuhübschen. Plastische Chirurgie ist in Südkorea auch kaum tabu, beinahe eine profane Investition ins eigene Aussehen.

Einfluss auf fast alle Lebensbereiche

Nur kommt Sumi, deren wahrer Name anders ist, nicht aus Südkorea. Ins liberale und bisweilen turbokapitalistische Land floh sie als 20-Jährige, sie lebt heute in Seoul. Aber geboren und aufgewachsen ist sie dort, wo sie auch ihre Augen machen ließ: in Nordkorea. Und weil das Land nördlich der innerkoreanischen Grenze deutlich weniger frei und wohlhabend ist als der verfeindete Bruderstaat im Süden, verblüfft Sumi mit dieser Kindheitsanekdote immer wieder. „Viele Leute denken, Nordkorea hat keine Beautyindustrie und alle sehen gleich aus.“ Doch weit gefehlt.

Der von einer diktatorischen kommunistischen Partei regierte Staat nimmt zwar Einfluss auf fast alle Lebensbereiche. Deshalb und wegen der Armut, in der trotz des Budgets für eine Schönheits-OP auch Sumi lebte, floh die junge Frau nach ihrem Schulabschluss über China nach Südkorea. Trotzdem betont sie: Es gebe diverse Sphären des sozialen und privaten Lebens in Nordkorea, die unkontrolliert bleiben. „Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Arzt für eine Schönheits-OP in Schwierigkeiten geriet“, sagt Sumi. „Sie sind illegal, aber sie werden toleriert.“ Das gilt wohl bis heute.

Wer aus Nordkorea in den Süden kommt, erleidet aber auch dann oft einen Kulturschock, wenn eine plastische Chirurgie bereits zum Erfahrungsschatz gehört. „Die Ideale sind unterschiedlich“, schreibt ein Flüchtling aus dem Norden, der sich Joshua Kim nennt, auf der in Seoul ansässigen Nachrichtenseite NK News. „Südkoreaner bevorzugen heute schlanke, eiförmige Gesichter mit spitzem Kinn. Aber in Nordkorea würde ein dünnes Gesicht darauf hindeuten, dass man arm ist.“ So gelten runde Gesichter, die in Südkorea aus der Mode gekommen sind, im Norden heute als schön.

Und um dem zu entsprechen, gibt es eben auch im Norden eine florierende Schönheitsbranche. Denn wer schön sei, so Joshua Kim, habe die besten Chancen, einen begehrten Job in einem Restaurant, Hotel oder im Showgeschäft zu landen, womöglich sogar mit Auslandsaufenthalt. Neben Augen-OPs gehören das Aufspritzen der Lippen und die Vergrößerung der Oberweite zu relativ typischen Wünschen. Hinzu kommen kosmetische Tattoos, die den Augenbrauen oder Lippen dauerhaft Nachdruck verleihen. Auf diese Weise soll teures Make-up verzichtbar werden.

Indem solche Eingriffe aber an den Regeln vorbeigehen, müssen bereitwillige Ärztinnen oder Ärzte, die Wissen und Ausrüstung häufig aus dem benachbarten China haben, unter der Hand bezahlt werden. Das Operieren in der Schattenwirtschaft birgt dann nicht nur die meist eher theoretische Gefahr, erwischt zu werden und eine Strafe zu erhalten, sondern auch das Erleiden gesundheitlicher Schäden der Patienten. „Nebenwirkungen wie Infektionen sind nicht ungewöhnlich“, schreibt Joshua Kim.

Womöglich auch im Wissen um die florierende Schönheitsschattenwirtschaft hat Nordkoreas Regierung über die vergangenen reagiert. „Kosmetikmarken sind intensiv unterstützt worden“, berichtet Choi Eun-ju, eine Nordkoreaexpertin am südkoreanischen Thinktank Sejong Institute. „Es gibt jetzt eine Handvoll Marken. Wer nach Make-up oder Cremes sucht, hat also mittlerweile auch in Nordkorea ordentlich Auswahl.“

Und die Nachfrage scheint zu bestehen. Noch während der Pandemie berichtete der südkoreanische TV-Sender KBS, dass die nordkoreanische Gesellschaft laut Schätzungen einen annähernd gleich großen Anteil der jährlichen Wirtschaftsleistung für Kosmetik ausgibt wie die Menschen in Industriestaaten. Da die Produkte für die ärmeren Bevölkerungsteile allerdings kaum bezahlbar seien, dürften privilegierte Personen umso mehr davon konsumieren.

Soaps auf USB-Sticks eingeschleust

Die zwei bekanntesten Kosmetikmarken sind Bomhyanggi (koreanisch für „Frühlingsduft“) und Eunhasu („Milchstraße“). Und sie sind nicht nur im Land selbst beliebt, sondern auch im benachbarten China. Die Produkte, die von Seifen über Cremes bis zu Make-up reichen, sind in China vergleichsweise günstig. Populär sind sie offenbar auch deshalb, weil als Zutat koreanischer Ginseng benutzt wird. „Die Produkte wurden auf Qualität getestet“, sagt Choi Eun-ju vom südkoreanischen Sejong Institute. „Sie entspricht in etwa jener von Produkten der 1990er-Jahre in Südkorea.“

Um für den international isolierten Staat das Geschäft mit Kosmetik zu pushen, hat sich Regierungschef Kim Jong-un zuletzt auch bei einer Visite in der Fabrik von Sinuiji ablichten lassen, dem Staatsunternehmen, das Bomhyanggi-Produkte herstellt. Der seit einem guten Jahrzehnt regierende Kim, der seine Ausbildung in der Schweiz absolvierte, hat insofern frischen Wind in sein Land gebracht: Anders als unter der Ägide seines Vaters wird das Nachhelfen beim Schönsein toleriert und teils gar gefördert.

Das zeigt sich auch an den Auftritten der First Lady Ri Sol-ju. „Ris stilvolle Outfits und ihr Make-up sind in den Medien oft gezeigt worden“, berichtet Kang Mi-jin, die im Jahr 2009 aus Nordkorea in den Süden floh und seither von dort aus als Journalistin über die Wirtschaft des Nordens berichtet. Kang interpretiert den Grund hinter den auffallend häufigen Aufnahmen von Ri Sol-ju als Aufforderung, „dass Frauen die Mode und Schönheitstrends befolgen, die die First Lady vorgibt“.

Nur befindet sich die Ehefrau von Kim Jong-un ungeliebter Konkurrenz ausgesetzt. In ganz Asien sind seit Jahren nicht nur die Musikgruppen des K-Pop beliebt, sondern auch die Schauspielerinnen des K-Drama, also südkoreanischen Soaps. Auf USB-Sticks werden Dateien aus der südkoreanischen Popkultur immer wieder in den Norden eingeschleust. So begannen sich nordkoreanische Frauen vor Jahren zusehends die Augenbrauen auf eine Weise zu behandeln, wie sie es in südkoreanischen Aufnahmen gesehen hatten, berichtet die Journalistin Kang Mi-jin.

Einem diktatorischen Regime dürften solche Einflüsse aus der Feindeszone kaum gefallen. Aber die Antwort aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ist offenbar weniger die Verfolgung derer, die ihre Beautyträume ausleben wollen. Eher scheint man zu versuchen, mit eigenen Angeboten zu zeigen, dass Nordkorea besser aussehe.