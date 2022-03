Die Bundeswehr verkündete in der vergangenen Woche, seit Beginn des Krieges in der Ukraine gebe es spürbar mehr Interesse an der Bundeswehr. Mehr Interesse an einer Karriere bei der Bundeswehr, sollte das heißen. Tatsächlich bringt ein Teil dieser Anfragen das genaue Gegenteil zum Ausdruck. Der Krieg in der Ukraine führt auch zu deutlich mehr Anträgen auf Kriegsdienstverweigerung.

„Seit Beginn der Kampfhandlungen in der Ukraine am 24. Februar 2022 bis zum 21. März 2022 sind insgesamt 329 KDV bei den Karrierecentern der Bundeswehr eingegangen“, teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Berliner Zeitung mit. KDV ist eine Abkürzung für Kriegsdienstverweigerung. Eine dreistellige Zahl – allerdings handelt es sich hier um einen Zeitraum von nur knapp vier Wochen. Die Zahl liegt bereits jetzt sehr viel höher, als sonst im ganzen Jahr zusammenkommt.

Im Jahr 2019 wurden 126 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. 2020 wollten 142 Deutsche vom Kriegsdienst freigestellt werden. 2021 waren es 209 Anträge. Diesen Zahlen ist nicht zu entnehmen, ob es sich um aktive Soldaten oder Reservisten handelt. Auch in der weiter zurück liegenden Vergangenheit haben kriegerische Auseinandersetzungen dazu geführt, dass Soldaten den Kriegsdienst verweigerten. In das Jahr 2021 fällt das chaotische Ende des Afghanistan-Einsatzes.

Kriegsdienstverweigerung ist in Deutschland ein Grundrecht. Das Grundgesetz sagt dazu in Artikel 4: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“

Für die Entscheidung über den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung (KDV) ist das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zuständig. Die Karrierecenter der Bundeswehr nehmen die Anträge entgegen und leiten sie an das Bundesamt weiter. „Unter den Antragstellern waren bisher vornehmlich aktive Soldatinnen und Soldaten“, teilte ein Sprecher auf eine Anfrage der Berliner Zeitung mit. In diesem Jahr habe sich der Anteil anderer Personengruppen erhöht. Eine genaue Auswertung der aktuellen Eingänge liege derzeit allerdings noch nicht vor. Die Beweggründe der Antragsteller seien vertraulich, zu den Inhalten könne daher nichts gesagt werden. „Die schriftlichen Begründungen werden im Übrigen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet“, so der Sprecher.

Es sind wohl die täglichen Bilder aus der Ukraine, der Schrecken auf Filmen und Fotos festgehalten, der sich hier niederschlägt. So jedenfalls die Einschätzung der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für KDV und Frieden (EAK). Die Initiative sieht angesichts des Krieges in der Ukraine einen deutlich höheren Beratungsbedarf. „Wir verzeichnen seit Ausbruch des Krieges eine sehr starke Zunahme an Anfragen zum Thema Kriegsdienstverweigerung“, sagte Geschäftsführer Wolfgang M. Burggraf. „Bisher waren es vor allem aktive Soldatinnen und Soldaten, die sich bei uns gemeldet haben. Aber aktuell wollen ehemalige Bundeswehrangehörige und genauso ungemusterte junge Menschen wissen, wie sie verweigern können oder wie eine Kriegsdienstverweigerung abläuft“, so der EAK-Geschäftsführer.

Kämpfende Männer, zurückgelassene Frauen: ein überholtes Bild

Burggraf sagt, er spüre eine große Unsicherheit, zumal nach der Aussetzung der Einberufung zur Wehrpflicht vor mehr als zehn Jahren die Beratungsstrukturen abgebaut worden seien. Die EAK berät weiter. Die Ursachen für das jetzt deutlich gestiegene Interesse an KDV-Beratungen liegen im Krieg vor der Haustür, ist Wolfgang M. Burggraf überzeugt. „Plötzlich erscheint ein Krieg auch auf deutschem Territorium wieder möglich, es wird über eine enorme Aufrüstung der Bundeswehr gesprochen, auch die Wiedereinführung der Einberufung zur Wehrpflicht wird immer wieder diskutiert. Das sorgt dann auch dafür, dass die Frage nach einer Verweigerung des Dienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen für immer mehr deutsche Bürgerinnen und Bürger zu einer relevanten Frage wird“, so Burggraf. Es falle auf, dass in der Beratung jüngerer Menschen ausschließlich Männer anfragen würden. Die Verunsicherung sei wohl auf die Bilder aus der Ukraine zurückzuführen: Kämpfende Männer, die ohne Wenn und Aber Frau und Kinder zurücklassen. „Die Bilder vom Krieg werfen uns auf ein Männer- und Frauenbild zurück, das überholt schien“, so die Pfarrerin Sabine Müller Langsdorf, Vorstandsmitglied der Initiative.