Zu Weihnachten ist es in Polen heiß hergegangen. Am 27. Dezember machte Polens Präsident Andrzej Duda gegen seine eigene Partei von seinem Vetorecht Gebrauch. Damit hat er vorerst eine Änderung des Mediengesetzes verhindert, mit dem es Polens größtem privaten Fernsehsender TVN an den Kragen gehen sollte. Der polnische Präsident sagte, dass Polen durchaus ein neues Mediengesetz brauche. Es sollte sich allerdings auf zukünftige Neugründungen beziehen und nicht auf bereits existierende Medienhäuser. Wäre das Gesetz abgesegnet worden, hätten US-amerikanische Investoren die Mehrheit ihrer Rechte an TVN verkaufen müssen. „Wenn wir eine Vereinbarung getroffen haben, dann müssen wir diese Vereinbarungen auch einhalten“, sagte Duda und fügte hinzu, dass die meisten Polen gegen das vorgeschlagene Gesetz seien.

Kurz zuvor war in Polen bekannt geworden, dass die polnische PiS-Regierung – ähnlich wie im Falle der Watergate-Affäre – die polnische Opposition abgehört hatte, und zwar während des vergangenen Wahlkampfs mit der von Israel erworbenen Software Pegasus.

In Polen, das von der rechtsnationalen PiS-Partei regiert wird, kursiert schon seit Monaten das Vorhaben, ein neues Mediengesetz ins Leben zu rufen. Im Juli und August 2021 versuchte die PiS, im Parlament ein Gesetz durchzusetzen, das die Eigentümer von terrestrischen Fernsehsendern aus Nicht-EU-Ländern zum Verkauf von Anteilen zwingen sollte. In dem Gesetz werden verschiedene Sender erwähnt, aber es besteht kein Zweifel daran, dass es die Regierung in erster Linie auf den größten privaten Fernsehsender Polens, TVN, abgesehen hat, einen Fernsehsender, der besonders regierungskritisch berichtet. Daher wird das Gesetz gemeinhin auch als „lex TVN“ bezeichnet.

Die Gesetzesänderung wurde vermutlich mit Kaczynski abgesprochen

TVN ist im Besitz des US-Unternehmens Discovery. Das US-Außenministerium und der US-Senat haben gegen den Gesetzentwurf scharf protestiert – auch schon zu Trump-Zeiten, als eine Medienreform verkündet wurde. Hätte Präsident Andrzej Duda das Abkommen unterzeichnet, hätten auf Polen ein internationales Verfahren und Schadenersatzforderungen gewartet.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

Der Gesetzentwurf kam am 17. Dezember völlig unerwartet ins Parlament und wurde von der PiS-Regierung in einem Eilverfahren durchgewunken. Der Fall „lex TVN“ war bis zu diesem Zeitpunkt von der Agenda verschwunden, da der Senat (das von der Opposition mit einer knappen Mehrheit dominierte Oberhaus des polnischen Parlaments) das Gesetz im September abgelehnt hatte. Am 17. Dezember wiederum lehnte das Parlament die Entscheidung des Senats ab. Die endgültige Entscheidung sollte der Präsident treffen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesetzesänderung und der Zeitpunkt ihrer Verabschiedung mit dem Vorsitzenden der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, abgesprochen war.

Was soll das polnische Mediengesetz vertuschen?

Die Aufregung um das Mediengesetz fand zu einem Zeitpunkt statt, in dem die Spannungen an der Ostgrenze zu Belarus zugenommen hatten und die benachbarte Ukraine Furcht vor einem neuen Krieg mit Russland hatte. In Polen haben sich viele gefragt: Warum gefährdet Kaczynski ausgerechnet jetzt die Beziehungen zu den USA, einem Verbündeten, der in Polen seit 1989 innig geliebt wird? Warum beginnt die PiS-Partei ausgerechnet jetzt einen weiteren politischen Krieg und ist bereit, einen diplomatischen Streit mit den USA heraufzubeschwören?

Geht es darum, von den vielen Covid-19-Toten abzulenken? Oder von der Angst der Regierung, die ungeimpften Polen strengeren Beschränkungen zu unterwerfen? Vielleicht befürchtet die PiS, dass sich ihre Wähler abwenden und zu rechtslastigeren Parteien wie der Konferedacja fliehen? Oder sollen die stark steigenden Lebenshaltungskosten durch die versuchte Lancierung des Mediengesetzes vertuscht werden? (Die Preise für Lebensmittel, Gas und Strom steigen rasant, die Inflation liegt bei 8,5 Prozent.)

Will Andrzej Duda die Konfrontation?

Kaczynski hat immer wieder versucht, sein unmittelbares politisches Ziel, das hinter der Medienreform steht (nämlich: regierungskritisches Fernsehen zu kontrollieren), mit systemischen Überlegungen zu überdecken und, wie üblich, den Menschen Angst zu machen. Es gab den Vorschlag, nicht nur EU-Ländern den Besitz eines Medienhauses zu erlauben, sondern auch OECD-Ländern, also den USA, um einen diplomatischen Konflikt abzuwenden. Darauf antwortete Kaczynski abweisend: „Mit dieser Entscheidung wären große Risiken verbunden, einschließlich der Geldwäsche und des Eindringens des (amerikanischen, Anm. d. Verf.) Drogenhandels in die polnischen Medien.“

Seitdem hat eine satirische Bearbeitung einer Szene aus der Netflix-Serie „Narcos“ über den berühmten kolumbianischen Drogenkartellführer Pablo Escobar im polnischen Internet alle Rekorde gebrochen. Die spanische Originaltonspur der Serie wurde mit polnischen Schriftzügen unterlegt. In den Untertiteln heißt es, dass Escobar „nach Polen, in das Land des heiligen Johannes Paul II.“ gefahren ist, um den Fernsehsender TVN zu kaufen und die Grenzbeamten mit einem kostenlosem Digitalzugang zu bestechen.

Polnische Politik ist wie eine Fernsehserie mit lustigen Episoden und traurigen Pointen. Was in den vergangenen Staffeln geschah, hat einen entscheidenden Einfluss auf das, was heute geschieht. Die Handlung beschleunigt und verdichtet sich immer weiter und immer schneller.

Die Folgen einer Unterzeichnung des Gesetzes durch den Präsidenten wären fatal gewesen. Es war aber nicht die einzige Option. Präsident Andrzej Duda hätte die „lex TVN“ an das Verfassungsgericht zurückschicken können. Dies wäre neben einem Veto oder einer bestätigenden Unterschrift die dritte Möglichkeit gewesen. In diesem Fall wäre das Gesetz de facto in der politischen Entscheidungsgewalt der PiS-Partei geblieben. Das Verfassungsgericht wird nämlich politisch von der Regierungspartei gelenkt und wurde zum Teil mit prominenten Persönlichkeiten aus den PiS-Reihen besetzt. Das Weiterreichen des Mediengesetzes zur Prüfung an das Verfassungsgericht hätte also nichts anderes als ein Einfrieren des Gesetzes bedeutet. Man hätte es irgendwann hervorgeholt. Es wäre vom Verfassungsgericht zu einem Zeitpunkt bestätigt worden, an dem Jaroslaw Kaczynski das Gesetz benötigt hätte. Duda entschied sich jedoch für eine konfrontative Lösung.

Andrzej Duda könnte sich endlich emanzipiert haben

Die schrittweise Übernahme der Gerichte durch die PiS stellt, auch ohne das neue Mediengesetz, eine Bedrohung für die Medienfreiheit in Polen dar. Die Regierung und die mit ihr verbundenen Unternehmen und Organisationen klagen immer wieder gegen polnische Zeitungen und Medienhäuser. Wenn es keine freien Gerichte gibt, wird es auch keine Pressefreiheit geben.

Hat Andrzej Duda – der den Spitznamen „der Füller“ trägt, weil er normalerweise alles unterschreibt, was Kaczynski ihm vorlegt – also beschlossen, nach sechs Jahren an der Macht als eigenständige Persönlichkeit aufzutreten? Mit eigenem Charakter und Willen? Der derzeitige Präsident Polens, der 2015 zum ersten und 2020 zum zweiten Mal gewählt wurde, kann ohnehin nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren, sodass er jetzt nicht Gefahr läuft, die Unterstützung des Wahlvolks oder der Partei zu verlieren. Oder ist es eher so, dass er im Duo mit Kaczynski den „bösen“ und den „guten“ Polizisten spielt, um der Öffentlichkeit vorzugaukeln, es gäbe in Polen eine Gewaltenteilung? Oder hat er sich einfach dem amerikanischen Druck gebeugt? Oder denkt er über sein künftiges Leben nach? Wo wird er arbeiten können, wo wird er auftreten, wenn er mit 54 Jahren seine Präsidentschaft beendet? Es könnte ja auch sein, dass Duda das Ende seiner Präsidentschaft mit einer anderen Regierung als der PiS-Regierung erleben wird.

Überwachung ist die Strategie der PiS, um die nächsten Wahlen zu gewinnen

Die Umfragen sind für die Regierungspartei seit Wochen außerordentlich schlecht. Wenn die für Herbst 2023 angesetzten Wahlen in Polen heute stattfinden würden, würde die PiS-Partei höchstwahrscheinlich die Macht verlieren. Sie wäre nicht einmal in der Lage, gemeinsam mit der rechtsextremen Konfederacja zu regieren.

Aber es gibt einige Gründe zur Sorge, besonders mit Blick auf die nächsten Wahlen. Es ist nicht unbedingt so, dass die PiS-Partei vorhat, die Wahlen buchstäblich zu manipulieren, indem ein falsches Ergebnis gemeldet wird. In jüngster Zeit wurden die unabhängigen Medien durch die sogenannte „polnische Watergate-Affäre“ erschüttert, die einen Einblick gibt, wie die PiS-Partei ihre Kontrahenten kleinhält.

Das Canadian Citizen Lab der Universität Toronto deckte auf, dass die polnische Regierung einige Smartphones von Oppositionspolitikern, darunter auch das Smartphone des Stabschefs der oppostionellen Bürgerplattform, Krzysztof Brejza, mithilfe der israelischen Pegasus-Software abgehört und überwacht hat. Dies geschah während des vergangenen Wahlkampfs zum Parlament. Es ist daher schwierig, von einem fairen politischen Wettbewerb zu sprechen. Und es ist schwer vorherzusagen, was die Mitglieder der PiS-Partei mit den durch solche Bespitzelungen gewonnenen Informationen anstellen werden.

Eine weitere Staffel der Serie „Polen in Zeiten der PiS“

Einige Beobachter vermuten, dass die publik gewordene Information über die Überwachung der Opposition durch die PiS-Regierung eine Botschaft der US-Amerikaner ist. Gerade jetzt, nachdem die polnische Regierung ein Gesetz gegen die Interessen der USA verabschieden wollte, kann die Veröffentlichung des Skandals kein Zufall sein. Es könnte ein Warnsignal an die PiS-Partei sein, dass der US-Verbündete weitere Informationen veröffentlichen könnte, sollte die Regierung nochmals amerikanische Interessen bedrohen.

Politiker der PiS dementierten zunächst die Informationen über die eigenen Abhörmaßnahmen und bezeichneten sie als „Fake News“. Später sprachen ranghohe PiS-Politiker über Verbindungen der Gründer von TVN mit dem ehemaligen kommunistischen Regime. Als ob das Unternehmen aus den USA ein Interesse daran hätte, die Agenda der Kommunisten weiter zu verlängern. Nun behaupten die Regierungsmedien, dass es ja kein Wunder sei, dass die Dienste die Opposition abhörten, da es unter den Oppositionspolitikern Personen gebe, denen Verbrechen vorgeworfen würden (wie den ehemaligen Minister Slawomir Nowak, der in einen Korruptionsskandal in der Ukraine verwickelt war).

Die Vermischung von strafrechtlichen Ermittlungen mit geheimen Abhöraktionen verheißt nichts Gutes für die polnische Demokratie. Das Gleiche gilt für die Tatsache, dass bisher kein Staatsanwalt eine Untersuchung zu der Abhöraktion eingeleitet hat – anders als im Falle der amerikanischen Watergate-Affäre. Wir befinden uns also in einer weiteren Staffel der Serie „Polen in Zeiten der PiS“. Und es ist noch lange nicht gesagt, dass es die letzte sein wird.

Der Text wurde von Tomasz Kurianowicz ins Deutsche übertragen.

Haben Sie eine Meinung zu dem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.