„Polen sind also angelernte Europäer?“: Warum ich Angela Merkel verstehe

Auf den ersten Blick mag man vielleicht keine großen Parallelen zwischen Ostdeutschen und Polen erkennen. Doch es gibt sie. Und interessanterweise hat ausgerechnet die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel auf sie hingewiesen. In einem Gespräch, das sie mit Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo am 29. April 2023 während der Leipziger Buchmesse führte, sprach sie über ihre Verletzungen, die sie während ihrer Amtszeit erfahren hatte. Auch über die Gehässigkeiten. Ein Beispiel bezog sich auf einen Text des Journalisten Thomas Schmid, der 2020 in der Wochenzeitung Die Welt am Sonntag erschienen war (27. Dezember 2020).

In dem Text „Ihr letztes Jahr“ mokiert sich Schmid über den Ausdruck „Wir schaffen das“, den Merkel in der Flüchtlingskrise geprägt hat. Ein Satz, der ausdrücken würde, dass Merkel während der Krise mit ihrem Latein am Ende gewesen sei. „Sie tat etwas Richtiges, verstand aber nicht, es zu erklären, und säte damit eine deutsche Zwietracht, die bis heute anhält. Und sie tat etwas, was keiner ihrer Amtsvorgänger je getan hatte: Sie distanzierte sich einen Atemzug lang von der Republik, deren zweite Dienerin sie doch war. Sie sagte: Wenn man sich dafür entschuldigen müsse, in der Flüchtlingskrise ein freundliches Gesicht gezeigt zu haben, ‚dann ist das nicht mein Land‘. Da blitzte einen Moment lang durch, dass sie keine geborene, sondern eine angelernte Bundesdeutsche und Europäerin ist.“

Ein Blick in Abgründe

Eine angelernte Bundesdeutsche und Europäerin also. Mit Verweis auf diesen Satz drückte Angela Merkel im Gespräch mit dem Zeit-Chefredakteur ihre Verblüffung aus (ab Minute 27). „Ehrlich gesagt: Als Erstes habe an die Polen gedacht. Mein Gott: ‚Die Polen sind also angelernte Europäer?‘ Eine tolle Beschreibung. Ich bin angelernte Bundesdeutsche. Angelernt! Also nicht gelernt! (...) Haben wir jemals die Chance, aus der Angelerntheit herauszukommen?“

Bei den Sätzen des westdeutschen Journalisten würde es sich um eine Gedankenlosigkeit handeln, so Merkel, die „in Abgründe blicken“ lässt. Sie zeige das Selbstverständnis der alten bundesrepublikanischen Elite, eine Hybris, könnte man hinzufügen, die für die Renitenz und Protestbereitschaft in Ostdeutschland mit verantwortlich ist und sie punktuell erklärt.

Man kann diese Verblüffung von Angela Merkel auf die Bestürzung vieler Polen beziehen, die sich von ihren westeuropäischen Partnern nicht verstanden fühlen, wenn sie auf ihre eigenen Nöte und Sorgen aufmerksam machen, und sei es im Zuge des Ukraine-Krieges. Damit ist auch die deutsch-polnische Zwietracht mit Bundeskanzler Olaf Scholz (geb. 1958) gemeint, der ebenso wie Thomas Schmid (geb. 1945) die westdeutsche bundesrepublikanische Elite vertritt und auf polnische Bedürfnisse ausweichend zu reagieren versteht. Aber auch generell lässt der Blick des Westens auf osteuropäische Partner „in Abgründe“ blicken, die an Angela Merkels Bestürzung erinnern.

Die Polen können keine Debatte in Deutschland anzetteln

Hatten wir Polen diese arroganten Betrachtungsweisen nicht für überwunden geglaubt? Mitnichten! Wenn die Deutschen an Europa denken, geht es meistens um Bilder aus dem westlichen Kulturarsenal: um britische Höflichkeit, französische Kochkunst, italienische Gelassenheit und spanische Lebensfreude. Kommt man hingegen auf den europäischen Osten zu sprechen, dann dominieren hierzulande immer noch alte postkommunistischen Klischees: heruntergekommene Landschaften, depressive Menschen, graue Städte, Hinterwäldlertum. Das Ressentiment sitzt tief.

Die Polen, Rumänen, Ungarn mögen zwar ein neues Selbstbewusstsein entwickelt haben und im Westen viel häufiger Gehör finden, im Kern vertraut man ihnen aber dennoch nicht. Osteuropas drängende Probleme spielen in den Medien eine untergeordnete Rolle – als lägen die Länder jenseits von Oder, Neiße und Bayerischem Wald in einem merkwürdigen Paralleluniversum. Erinnert sei an die Heidelberger Rede des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, die in Deutschland keine Debatte entfachen konnte. Warum eigentlich? Macrons Besuch in China führte zu einer ganz anderen Rezeption.

Missachtung durch den Westen

Mein Gefühl ist: Auf den Osten schaut der Westen wie auf ein exotisches Tier, das es zu bändigen und streng zu mäßigen gilt. Bestes Beispiel sind die polnischen Rufe nach Waffenlieferungen für die Ukraine, die in Deutschland allzu oft als romantische Provokationen und Störgeräusche abgetan werden.

Dabei greift die Vorstellung von „renitenten Polen“ auf der einen und „rationalen Deutschen“ auf der anderen Seite viel zu kurz. Gewiss, die widerspenstigen Länder Osteuropas wie Polen und Ungarn machen es dem Westen schwer, sie als gleichberechtigte Partner ernst zu nehmen. Oft drängt sich der Eindruck auf, Staatsmänner wie Mateusz Morawiecki seien gar nicht am Dialog interessiert, sondern forcierten eine Politik der bewussten Provokation. Doch sie stehen am Ende einer Spirale und sind das personifizierte Ergebnis von Enttäuschungen, Frustrationen und verletzten Gefühlen. Sie verkörpern eine störrische Haltung, die nicht nur, aber eben auch auf der Missachtung durch den Westen beruht. Und Angela Merkel ist jetzt ganz offiziell die Zeugin dafür.

Russophobie oder Realpolitik

Umso dringender müssen die Westeuropäer lernen, einen nuancierten Blick auf ihre östlichen Nachbarn zu werfen, ihnen zuzuhören und sie vor allem ernst zu nehmen. In Deutschland lassen sich diesbezüglich erste Bemühungen erkennen, aber sie sind zu zaghaft und wirken wie symbolpolitische Gesten.

Natürlich: Der Ukraine-Krieg hat rein oberflächlich eine Verschiebung der politischen Ordnung herbeigeführt. Plötzlich wird das tot gesagte Weimarer Dreieck wiederbelebt. Plötzlich entschuldigen sich deutsche Topdiplomaten bei den Polen dafür, dass ihre osteuropäischen Nachbarn mit ihrer Warnung vor russischen Expansionsplänen Recht behalten haben. Noch vor der russischen Invasion wurden derartige Warnungen als polnische Schwurbeleien abgetan, die mehr an Russophobie als an Realpolitik erinnerten.

Es gibt keine Zeitenwende

Nun scheint die Welt eine andere zu sein. Die Polen werden von den Amerikanern als die mitteleuropäische Führungsmacht betrachtet, die Deutschen müssen plötzlich ihre Energiepolitik neu aufstellen – und als moralischer Gewinner gehen die Polen vom Platz. Selbst die in Deutschland unbeliebte rechtskonservative PiS-Regierung wird ernst genommen und respektiert für die Tatsache, dass sie so selbstverständlich Millionen von ukrainischen Flüchtlingen unkompliziert aufgenommen und ihnen geholfen hat, während die Deutschen mit ihrer Ukraine-Politik die Kritik der westlichen Welt auf sich gezogen haben.

Mein Eindruck ist: Mit Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen kann man wahrlich von keiner „Zeitenwende“ sprechen. In Wahrheit sind die Klischees über Osteuropa in deutschen Köpfen weiterhin präsent. Die polnische Russland-Skepsis wird in Berlin hinter vorgehaltener Hand immer noch als verbohrt wahrgenommen. Ein Austausch findet nicht statt.

Die Deutschen sind am Zug

Dabei wäre es jetzt an der Zeit, einen neuen Blick auf die Polen zu wagen, das Land neu kennenzulernen und es wirklich ernst zu nehmen. Das Interesse würde auf fruchtbaren Boden stoßen. Denn trotz der politischen Krisen und der negativen Berichterstattung kann niemand verhehlen, dass die Faszination für die westliche Lebensweise in Osteuropa und einen Austausch nach wie vor ungebrochen ist.

Trotz der europakritischen Haltung vieler Polen, trotz der Unterwanderungstaktik der Ungarn: Im Kern wollen beide Völker, wie Umfragen zeigen, nicht ernsthaft in eine Zeit vor der EU-Integration zurück. Sie erhoffen sich, im Westen als vollwertige Mitglieder anerkannt zu werden. Um sich anzunähern, braucht Europa ein größeres Einfühlungsvermögen. Die deutsch-polnische Aussöhnung braucht eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Mit Blick auf die weltpolitische Lage sind es die Deutschen, die nun ihre Hand Richtung Osteuropa ausstrecken müssen. Der Abgrund, den auch Angela Merkel kennt, ihn gilt es zu überwinden.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de