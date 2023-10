Polens Kulturminister Piotr Glinski (PiS) gilt als enger Vertrauter von Jaroslaw Kaczynski und als einer der einflussreichsten Politiker im Kabinett von Mateusz Morawiecki. Falls die PiS-Partei in den kommenden Parlamentswahlen am 15. Oktober 2023 erneut gewinnen und die Regierung stellen sollte, könnte Piotr Glinski – Gerüchten zufolge – sogar zum Premierminister ernannt werden. Wir haben mit dem polnischen Spitzenpolitiker gesprochen.

Herr Kulturminister Glinski, wie beurteilen Sie derzeit die deutsch-polnischen Beziehungen?



Sie sind schwierig. Und der Hauptgrund dafür, dass diese Beziehungen schwierig sind, ist die deutsche Politik. Sowohl in europäischen Angelegenheiten als auch in Bezug auf Polen. So lautet auch meine Bewertung gegenüber der deutschen Politik in Bezug auf die Beziehungen zu Russland und die Annäherung an Russland. Diese Annäherung sollte die deutsche Wirtschaft erfolgreich machen. Nun sehen wir den Bankrott dieser Politik. Sie hat indirekt zu Putins Aggression beigetragen. Auch dieses Problem belastet unsere deutsch-polnischen Beziehungen. Jahrelang waren wir gegen diese Politik. Die Deutschen haben sie fortgesetzt. Ich möchte unter anderem an Nord Stream erinnern. Diese Politik ist gescheitert. Aber wir Polen glauben nicht, dass plötzlich alles wieder gut ist. So war es nicht und so ist es nicht.

Für die Polen war diese Beziehung immer schon ein Problem: die Freundschaft zwischen Wladimir Putin und Gerhard Schröder. Holger Hollemann/dpa

Was ist aus Ihrer Sicht das größte Problem zwischen Deutschland und Polen? Jaroslaw Kaczynski hat wiederholt die deutsche Elite dafür kritisiert, dass sie angeblich die polnische Politik beeinflussen will. Wie sehen Sie das?



Es ist tatsächlich so. Wir kennen ja die öffentlichen Äußerungen deutscher Politiker über die politische Lage in Polen, den Zustand der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit. Nur: Diese Aussagen entbehren jeglicher Grundlage, sie sind schlichtweg unwahr. Es sind offensichtliche Versuche der Einflussnahme, der Einmischung in die Wahlen und in die inneren Angelegenheiten Polens. Das ist in einem Europa mit partnerschaftlichen Beziehungen nicht hinnehmbar. Es gibt auch ein tiefgreifendes Missverständnis über die Vergangenheit. Das betrifft sowohl die Frage der Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg, die Rückgabe von Kunstwerken – als auch das Gedenken an die polnischen Opfer des Krieges. Die Deutschen haben Polen überfallen und fast sechs Millionen polnische Bürger getötet. Bis heute haben sie uns keine Entschädigung gezahlt. Sie sind auch nicht in der Lage, ein Denkmal für die polnischen Opfer in Berlin zu errichten. Zu diesen ernsten Herausforderungen kommen auch noch die Probleme um die gegenseitigen Kontakte und Besuche hinzu. So erfuhr ich zum Beispiel zufällig von dem jüngsten Besuch der deutschen Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Polen. Erst später – einige Tage vor dem Besuch, als die Deutschen bemerkt haben, dass ich von dem Besuch Bescheid bekommen habe – erhielt ich eine E-Mail von einem Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit der Frage, ob ich sie treffen wollen würde.

Soweit ich weiß, hat das Treffen am Ende nicht stattgefunden.



Doch, wir haben uns in Warschau getroffen. Trotz dieser seltsamen, in der Diplomatie noch nie dagewesenen Umstände habe ich Frau Roth ins Kulturministerium eingeladen. Im Gegensatz dazu weigern sich prominente deutsche Politiker bis heute, das Pilecki-Institut in Berlin auch nur zu besuchen. Kein hochrangiger deutscher Politiker war bisher in diesem Institut, das angesichts des Unterfangens, die polnischen Opfer mit einer Gedenkstätte zu würdigen, seit vier Jahren als eine Art Ersatz-Gedenkort fungiert. Deutsche Politiker könnten sich dort also durchaus mal blicken lassen. Aber sie weigern sich, uns dort zu treffen. Vergangenen Montag, als ich eigentlich in Berlin sein wollte, hatten sowohl die Kulturstaatsministerin Claudia Roth als auch die Außenministerin Annalena Baerbock – trotz meiner Einladung – andere wichtige Termine und wollten nicht zur Eröffnung von zwei sehr wichtigen Ausstellungen zum Zweiten Weltkrieg in Polen kommen. Das ist die Realität. Aber abgesehen davon gibt es auch einige systemische Probleme, etwa im Zusammenhang mit dem Aufbau deutscher Institutionen in Polen.

Claudia Roth: Sie soll nach Warschau gereist sein, ohne dem polnischen Kulturministerium vorher Bescheid gesagt zu haben. Jan Woitas/dpa

Worauf genau beziehen Sie sich? Welche deutschen Einrichtungen in Polen meinen Sie?



Es geht mir um einige Medienhäuser, die sich im Besitz oder Miteigentum deutscher Unternehmen befinden und die sehr einflussreich sind und sich in der polnischen Politik engagieren. Eines der größten Polit-Portale Polens ist ein Medium, das über ausländische Geldgeber verfügt und sich sehr stark in der polnischen Politik engagiert. Deutsche Stiftungen, die mit deutschen Parteien verbunden sind, sponsern im Rahmen von politischen Kampagnen rein politische Veranstaltungen wie den Campus von Rafal Trzaskowski (Bürgermeister von Warschau und Politiker der Oppositionspartei PO, Anm. d. Red.). Das sind beispiellose Situationen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Medienhäuser in Deutschland von polnischen Geldgebern kontrolliert werden? Dass die größte Boulevardzeitung und das größte Portal in Deutschland im Besitz polnischer Geldgeber ist? Oder dass polnische Stiftungen Projekte der SPD oder der CDU in Wahlkampf-Zeiten sponsern? Das wäre in Deutschland undenkbar. Und in unserem Fall ist das die Realität, der wir uns stellen müssen. Gleichzeitig gibt eine Bank, an der die deutsche Commerzbank beteiligt ist, der größten polnischen Oppositionspartei einen Millionenkredit für ihren Wahlkampf.

Ist das denn wirklich so ein großes Problem?



Na ja. Die deutsche Wirtschaft ist gewachsen, als wir den Kommunismus hatten. Da sind wir heute im Nachteil. Das ist hart, das ist Geschichte. Das verstehe ich. Aber heute ist diese deutsche Wirtschaft, die unter anderem damit groß geworden ist, dass Polen Entwicklungsmöglichkeiten vorenthalten wurden, ein politischer Akteur in unserem Land geworden. Die deutsche Wirtschaft versucht, sich in unsere polnische Innenpolitik einzumischen. Schauen Sie sich auch das Stipendiensystem oder den Einfluss von NGOs oder Universitäten an. So lädt Frau Claudia Roth zur Diskussion über das Gedenken an die polnischen Opfer, das jetzt in einem Deutsch-Polnischen Haus seinen Widerhall finden soll, Experten aus Polen ein, die kein demokratisches Mandat haben, nicht die polnische Regierung oder Gesellschaft vertreten, sondern „zufällig“ Empfänger deutscher Stipendien und Fördermittel sind oder waren. Mit der polnischen Regierung spricht das deutsche Kulturministerium darüber kaum, jedenfalls gibt es keine Übereinstimmung, was die Ausrichtung dieses Projekts angeht. Das sind alles asymmetrische, um es vorsichtig auszudrücken, internationale Beziehungen, die in einer europäischen Partnerschaft, in einer Gemeinschaft gleichberechtigter und souveräner Staaten nicht akzeptabel sind.

Kritiker der polnischen PiS-Regierung befürchten, dass die polnischen Medien, die liberal sind und teilweise von ausländischem Kapital finanziert werden, nicht mehr existieren werden, falls die PiS noch einmal die Wahlen gewinnen sollte. Also: Dass die PiS-Partei gegen die liberalen Medien noch rigider vorgehen wird. Sind solche Befürchtungen berechtigt?



Nun, irgendwie hat die PiS-Regierung in den bisherigen acht Jahren keine derartigen Reformen durchgesetzt, wie Sie sagen. In Polen gibt es volle Medienfreiheit. Was aber meiner Meinung nach unbedingt notwendig ist, ist eine Änderung der Mediengesetze auf europäischer Ebene, die Einführung ähnlicher, gleicher Regelungen für die Kapitalkonzentration und den Anteil ausländischen Kapitals in allen europäischen Ländern. In den europäischen Verträgen steht eindeutig geschrieben, dass der Medienmarkt besonders sensibel ist, weil er die Demokratie betrifft. Deshalb kann es nicht sein, dass einige Länder ihr Kapital in anderen Ländern haben und damit die politische Situation und die Demokratie dort beeinflussen können, andere aber nicht. Ich habe einmal mit dem sächsischen Ministerpräsidenten über dieses Thema gesprochen. „Halten Sie es für möglich, dass eine polnische Kapitalgruppe einflussreiche Medien in Sachsen besitzt?“, fragte ich. Er hat nur gelacht und gesagt: „Wir würden es nicht einmal der CDU erlauben, ihre Medien hier zu haben. Denn das wäre ein Verstoß gegen die Regeln.“ Es ist nur so, dass diese Regeln jeden Tag in Europa, in unserem heutigen Europa – in Polen – gebrochen werden. Das sind Situationen, die inakzeptabel sind und die geändert werden sollten.

dpa Zur Person Piotr Tadeusz Gliński wurde am 20. April 1954 in Warschau geboren. Er ist ein polnischer Politiker (Mitglied der PiS-Partei) und seit 2015 Kulturminister Polens, aktuell in der Regierung von Mateusz Morawiecki. Er ist Professor für Soziologie.

Vor einem Jahr versuchte die PiS-Partei, die Besitzverhältnisse beim liberalen Oppositionssender TVN zu verändern, der zum Teil amerikanischen Investoren gehört. Aber es gab Proteste, auch der polnische Präsident war dagegen. Befürchten Sie nicht, dass sich Ihr Scheitern wiederholt?



Ich glaube, die beste Lösung wäre es, auf europäischer Ebene vergleichbare Regelungen für den Einfluss ausländischen Kapitals auf den Medienmarkt in den einzelnen europäischen Ländern einzuführen. Entweder Einschränkungen und starke Regulierung nach französischem Vorbild oder einen vollkommen freien Markt. So oder so müssen wir uns an die Regeln halten, die in den europäischen Verträgen verankert sind. Wir werden auf keinen Fall das Gesetz brechen und gegen Privateigentum vorgehen.

Der private Fernsehsender TVN gehört zum Teil amerikanischen Investoren und unterstützt die Opposition. Die PiS-Partei wollte mit einem Gesetz 2021 die Grundlagen für die Besitzverhältnisse ändern. Die Regierung ist aber damit gescheitert. Krzysztof Zatycki/imago

Wenn ich mir die Nachrichten auf TVP, dem staatlichen Fernsehsender, und die Nachrichten auf TVN, dem privaten Fernsehsender, anschaue, sehe ich zwei völlig unterschiedliche Realitäten. Der Unterschied ist sogar größer, als wenn man CNN und FOX NEWS in den USA vergleicht. Wird sich das in Polen jemals ändern?



Ist es besser, wenn im Fernsehen überall dieselbe Realität gezeigt wird? Was ist besser? Jede einseitige Berichterstattung ist unangenehm. Aber ich finde es besser, wenn es einen Pluralismus gibt, als wenn alle mit einer Stimme sprechen. So konnten die Deutschen zum Beispiel nicht erfahren, dass deutsche Frauen in der Silvesternacht 2015 vor dem Kölner Dom vergewaltigt und überfallen wurden, weil die deutschen Medien dies aus politischer Korrektheit oder falsch verstandener Solidarität verschweigen wollen...

Es gab Berichte in Deutschland nach den Vorfällen in Köln. Sie waren nur anfangs etwas verhalten.



Wie dem auch so: Vielleicht ist es besser, wenn der Medienmarkt so vielfältig ist wie in Polen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es nicht sein kann, dass sich die Medien, gesteuert von deutschem Kapital, in die inneren Angelegenheiten Polens einmischen. Würden Sie es akzeptieren, wenn ein polnischer Eigentümer, etwa mit konservativen Ansichten, das größte Portal und die größte Boulevardzeitung in Deutschland besitzt? Fragen Sie Ihre Leser. Ich würde diese Frage sehr gerne in diesem Interview abgedruckt sehen. Würden die Deutschen das akzeptieren? Denn genau das ist die Situation in Polen. Hinzu kommt, dass polnische Oppositionspolitiker besondere Beziehungen zu den deutschen Eigentümern dieser Medien pflegen. Wenn wir Partner sein wollen, muss es eine Symmetrie geben. Wir wissen, dass Deutschland in Bezug auf unsere Region in Europa eine doppelte politische Strategie verfolgt. Entweder geht man gegen uns mit einer Knute wie Bismarck oder Hitler vor. Oder man macht es wie Friedrich Neumann und spricht von „Mitteleuropa“, benutzt Soft Power und versucht, die Region mit solchen Mitteln zu beherrschen wie etwa durch Stiftungen, Stipendien, die Wirtschaft, die Medien. Die Deutschen tun dies mit eiserner Konsequenz. Wir Polen sind uns dessen bewusst. Es wird keine Einigung zwischen Deutschland und Polen geben – die wir im Übrigen anstreben und die wir auch wollen –, wenn Deutschland nicht akzeptiert, dass es ein Ungleichgewicht gibt, das nicht toleriert werden kann. Ich habe das den deutschen Botschaftern in Polen schon oft gesagt: Es kann diese fehlende Symmetrie in unseren Beziehungen nicht geben. Hier ist die deutsche Seite am Zug. Auch in der Frage der Reparationen für die unvorstellbaren Kriegsverluste und den unschuldigen Tod unserer Angehörigen durch die deutsche Hand.

Es geht Ihnen um Reparationszahlungen in Milliardenhöhe.



Ja. Diese Reparationen sind nie an Polen gezahlt worden. Aber es geht auch um die Rückgabe polnischer Kunstwerke. In Deutschland gibt es immer noch ein Gesetz, das eine Verjährungsfrist von 30 Jahren vorsieht, ein Gesetz also, das den so genannten „Gutgläubigen Erwerb von Kunstwerken“ regelt. Das heißt: Wenn jemand im Besitz eines gestohlenen Kunstwerks ist, wird er nach deutschem Recht nach 30 Jahren dessen Eigentümer, selbst wenn es nach dem Krieg in Polen gestohlen wurde und auf der Rückseite das Eigentumszeichen einer polnischen Institution trägt. Das ist ein inakzeptables Gesetz im modernen Europa. Und nicht nur das: Im aktuellen Koalitionsvertrag der deutschen Regierung wurde versprochen, dieses Gesetz zu ändern. Bislang ist dies jedoch nicht geschehen. Ich stehe mit mehreren deutschen Ministern zu diesem Thema im Briefwechsel. Das Ergebnis ist, dass dieses Gesetz immer noch in Kraft ist. Über das Denkmal für die polnischen Kriegsopfer in Berlin diskutieren wir schon seit 20 Jahren. Kürzlich haben wir gehört, dass es ein neues Konzept gibt. Es soll ein deutsch-polnisches Haus entstehen. Dort sollen Bildungsveranstaltungen stattfinden. Schön und gut. Aber warum wird dieses Konzept nicht mit der polnischen Regierung diskutiert, sondern mit von Deutschland ausgesuchten Experten? Wahrscheinlich spüren auch deutsche Politiker, dass mit diesem Projekt etwas nicht stimmt.

Piotr Glinski spricht mit einem PiS-Politiker, dem ehemaligen Verteidigungsminister Antoni Macierewicz. imago images

Kritisieren Sie Kulturministerin Claudia Roth auch in dieser Frage?



Wissen Sie, was Frau Roth gesagt hat? Dass sechs Kriegsjahre nicht tausend Jahre polnisch-deutscher Beziehungen aushebeln können. Das zeigt ein tiefes Missverständnis des polnischen Standpunkts. Ich verstehe, dass wir uns auf das Positive konzentrieren wollen. Aber lassen Sie uns zunächst die grundlegenden Dinge klären, die uns trennen. Außerdem erscheint es mir, dass diese Haltung vieler deutscher Politiker etwas viel Tieferes und Ernsteres zeigt – nämlich dass die deutsche Gesellschaft noch nicht zur Versöhnung bereit ist. Wenn die Öffentlichkeit dazu bereit ist, werden auch die Politiker dazu bereit sein.

Ich habe in Ihre Habilitation reingelesen und erfahren, dass Sie sich für die Wurzeln der polnischen Grünen interessieren und dass Sie selbst bei den polnischen Grünen aktiv waren. Stimmt das?



Ich habe meine Habilitation über soziale Bewegungen geschrieben. In den 1980er und 1990er Jahren war ich hingegen in Umweltorganisationen aktiv. Ich habe mit vielen Deutschen zusammengearbeitet [lacht]. Das waren Zeiten, in denen das Umweltbewusstsein in Polen sehr gering war. Es gab nur wenige Reinigungsanlagen, wie wir sie heute kennen. Deutscher Müll kam praktisch unkontrolliert nach Polen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass sich die erste Greenpeace-Aktion in Polen gegen deutschen Müll gerichtet hat?

Haben Sie an dieser Greenpeace-Aktion teilgenommen?



In gewisser Weise, ja. Damals habe ich Greenpeace unterstützt. Ich habe mich von der Umweltbewegung getrennt, als sie anfing, sich zu politisieren und in die Fußstapfen der deutschen Grünen zu treten. Echte Naturschützer wurden aus den Grünen verdrängt und die Grünen wurden bunter (queer-freundlicher, Anm. d. Red.). Ich bin bei den Naturschützern geblieben.

Ich dachte, Ihre grüne Vergangenheit könnte bei der Diskussion mit Frau Claudia Roth vielleicht helfen...



Bisher nicht besonders. Aber natürlich können wir noch einmal reden. Ich mag Menschen und ich glaube, ich würde auch Frau Claudia Roth mögen. Ich habe kein Problem mit Empathie gegenüber Menschen. Was mich erschreckt, ist, dass die deutschen Eliten so wenig über die polnische Geschichte wissen. Und ihre eigene auch nicht kennen. Oder sie ignorieren sie...

Kommen wir kurz zur Justizreform. Wenn man mit Politikern der PiS spricht, sagen selbst sie hinter vorgehaltener Hand, dass die umstrittene und von der EU kritisierte Justizreform gescheitert ist, dass sie gegen demokratische Rechte verstößt, dass Justizminister Zbigniew Ziobro die Justizreform überzeichnet hat, dass die Reform dem Land Polen und den polnischen Bürgern schadet. Wie beurteilen Sie diese Reform?



Diese Reform hat in der Tat nicht die von uns erwarteten Ergebnisse gebracht. Wir wollten und wollen, dass die Gerichte schnell und gerecht sind. Aber sie sind nicht schnell, sie sind nicht effizient genug und sie sind leider nicht gerecht. Aber sie sind auch aus einem anderen Grund nicht gerecht: Weil sie sich sehr stark in die Politik eingemischt haben. Ein großer Teil der polnischen Richter verstößt täglich gegen die polnische Verfassung. Nach der polnischen Verfassung (Artikel 178) dürfen sich Richter nicht politisch engagieren. Es gibt jedoch kein Gesetz, das dies unter Strafe stellt. Andererseits gibt es eine allgemein akzeptierte demokratische Norm und einen Artikel in der polnischen Verfassung, wonach sich Richter nicht öffentlich und politisch betätigen dürfen.

Aber auch jene Richter, die von der PiS eingesetzt wurden, sind politisch engagiert. Man wirft diesen neu berufenen Richtern zurecht politische Voreingenommenheit vor.



Das Problem liegt in einem anderen Bereich. Das juristische Umfeld in Polen wurde nie einer Überprüfung oder Entkommunisierung unterzogen und hat sehr starke kommunistische Wurzeln. Diese Kontinuität besteht weiterhin. Wenn Deutschland unsere Justiz kritisiert, sollte Deutschland lieber einen Blick in die EU-Verträge werfen. Die Frage der Justiz ist eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Politische Ernennungen von Richtern sind auch in anderen europäischen Ländern Praxis, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Spanien. Warum darf das in einigen Ländern der Fall sein und in anderen nicht? Hier sehen wir wieder diesen eingangs erwähnten Mangel an Symmetrie.

Befürchten Sie, dass die PiS nach den Wahlen eine Koalition mit der rechtsnationalen „Konfederacja“-Partei eingehen muss, die für ihren Nationalismus und ihre anti-ukrainische Haltung kritisiert wird?



Nein, das befürchte ich nicht. Die PiS wird die Wahlen gewinnen und wir werden alleine regieren, zum Wohle Polens.

Jaroslaw Kaczynski (l.) und Piotr Glinski Radek Pietruszka/dpa

Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch für unsere Leser wichtig ist: die Ukraine. In letzter Zeit scheint es so zu sein, dass sich die polnisch-ukrainischen Beziehungen verschlechtert haben. Premierminister Morawiecki will das ukrainische Militär nicht mehr unterstützen, so sagte er es vor kurzem. Wie sehen Sie die Lage?



Es ist in Polens Interesse, die Ukraine militärisch zu unterstützen, denn je weiter Putin von den polnischen Grenzen entfernt ist, desto besser ist es für uns alle. Und so haben wir es von Anfang auch an getan. Aber in der Tat ändert die Ukraine den Vektor der Beziehungen zu Polen. Wir werden keine Maßnahmen akzeptieren, die die polnischen Interessen in Bezug auf Fragen des Marktes, auf Getreide oder ungelöste Fragen aus unserer Vergangenheit verletzen. Außerdem hat die Ukraine nie zugestimmt, die Suche nach jenen polnischen Opfern, die von den Ukrainern beim Massaker in Wolhynien getötet wurden, und deren Exhumierung bedingungslos zuzulassen. Es geht hier um 100.000 Menschen, von denen nicht einmal bekannt ist, wo sie begraben sind. Wenn ein Land nach Europa strebt, muss es die grundlegenden Werte unserer Zivilisation akzeptieren, darunter das Recht, Opfer aufzufinden und in Würde zu bestatten. Was die gegenwärtigen Beziehungen angeht, so befürchte ich, dass die Ukraine einen Fehler macht. Und ich fürchte auch, dass die Deutschen, die sich nach anderthalb Jahren Krieg plötzlich sehr aktiv in die ukrainischen Angelegenheiten eingemischt haben, eine aktive Rolle bei diesem Wandel spielen. Sie rechnen wahrscheinlich damit, vom Wiederaufbau der Ukraine wirtschaftlich zu profitieren.



