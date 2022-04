Ein Gespräch mit Szymon Szynkowski vel Sęk, dem stellvertretenden polnischen Außenminister, zum Krieg in der Ukraine, über Polens Forderungen an Deutschland und Europa sowie zur Rolle seines Landes bei der Flüchtlingshilfe.

Berliner Zeitung: Wir treffen uns in Berlin, wo Sie an der Moldau-Unterstützungskonferenz teilgenommen haben. Was würden Sie tun, wenn Sie Ihr deutsches Pendant im deutschen Außenministerium wären und nicht der stellvertretende Außenminister von Polen?

Szymon Szynkowski vel Sęk: Wenn es um Moldau geht, so würde ich mit Sicherheit in der Unterstützung für Moldau die Möglichkeit sehen, die russische Aggression zu stoppen. Denn Moldau darf man nicht als einzelnes Land behandeln, dem heute aus einem abstrakten Grund geholfen werden muss. Wenn wir Wladimir Putin nicht stoppen, kann Moldau das nächste Land seiner Aggression werden. Und weil Moldau heute in Energie-, Flüchtlings-, aber auch politischen Fragen unter Druck steht, muss diesem Land geholfen werden. Es ist gut, dass Deutschland eine solche Konferenz organisiert hat. Als Polen wollen wir uns an der Hilfe mit einem zinslosen Darlehen in Höhe von 20 Millionen Euro, das später auch vollkommen gestundet werden kann, beteiligen.

privat Zur Person Szymon Andrzej Szynkowski vel Sęk wurde 1982 in Posen geboren. Er ist ein Abgeordneter des polnischen Sejm und seit 2018 Vizeaußenminister Polens. Szynkowski vel Sęk ist seit 2001 Mitglied der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Vor seiner Tätigkeit als Parlamentsabgeordneter war er Assistent von Jacek Tomczak und des Europaabgeordneten Marcin Libicki. Er arbeitete ebenfalls in den Abgeordnetenbüros von Konrad Szymański und Ryszard Czarnecki.

Das war eine sehr diplomatische Antwort auf nur den ersten Teil meiner Frage. Was würden Sie generell tun, wenn Sie jetzt stellvertretender Außenminister von Deutschland wären?

Ich würde versuchen, die Außenministerin und den Bundeskanzler davon zu überzeugen, dass das Stoppen Wladimir Putins nur dadurch möglich ist, jetzt harte Sanktionen zu verhängen. Sanktionen, die den Energiesektor Russlands treffen. Denn dieser Sektor steht für ein Drittel aller Einkünfte des russischen Staatshaushalts. So stammen auch 60 Prozent aller Exporte Russlands in die Europäische Union aus dem Energiesektor. Das zeigt aber auch, wie sehr die Europäische Union, Deutschland aber auch andere Staaten der Europäischen Union, den Staatshaushalt Russlands finanzieren. Und so letztendlich den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das können wir uns nicht erlauben, wenn wir das Manifest „Nie wieder Krieg“ ernst nehmen wollen.

Große deutsche Unternehmen wie etwa der Chemieriese BASF warnen davor, dass ein Embargo für russisches Gas einer großen Katastrophe für die deutsche Wirtschaft gleichkäme und in der Konsequenz für viele Arbeitslose verantwortlich wäre. Überzeugen Sie solche Argumente?

Nein, dieser Standpunkt überzeugt mich genauso wenig wie auch ein Teil der deutschen Analysten, die darauf hinweisen, dass eine Einführung solcher Sanktionen Deutschland 2,5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts kosten würde. Das wäre zwar viel, aber immer noch nur die Hälfte von dem, was Deutschland die Corona-Pandemie gekostet hat. Aus diesem Grund sind das keine Kosten, die die deutsche Wirtschaft zerstören würden. Das sind Kosten, die man kurzfristig in Kauf nehmen muss, um auch langfristige wirtschaftliche Folgen der russischen Aggression zu vermeiden. Darüber hat auch letztens der CDU-Politiker Norbert Röttgen gesprochen. Ich teile diese Ansicht und freue mich, dass es immer mehr deutsche Politiker gibt, die die Notwendigkeit eines Stopps der russischen Aggression durch harte Sanktionen sehen. Damit der Völkermord und die Gräueltaten in der Ukraine gestoppt werden und es zu einer Verurteilung der Täter kommen kann. Die Sanktionen werden für Deutschland wirtschaftlich verkraftbar und langfristig eine bessere Wahl sein. Aber die Gruppe der Politiker, die dies so sehen, ist immer noch in der Minderheit. Auch um dies zu ändern, bin ich in diesem Jahr bereits zum fünften Mal zu einem Besuch in Berlin.

Sie haben vor Journalisten gesagt, dass der Schlüssel zu Entscheidungen über harte Sanktionen in Berlin liege. Wann aber wird Polen vollkommen auf russische Gas- und Kohlelieferungen verzichten?

Wir haben deklariert, dass wir bereit sind, dies sofort zu tun. Selbst wenn die Europäische Union eine solche Entscheidung nicht treffen wird, so werden wir dies innerhalb von wenigen Monaten selbst tun, um mit einem guten Beispiel voranzugehen und andere Staaten zu der gleichen Entscheidung zu animieren. Nur muss man bedenken, dass diese individuelle Geste Polens keinen entscheidenden Einfluss auf Russlands Wirtschaft haben und nicht den Effekt erreichen würde, den sie haben müsste. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine gemeinschaftliche Entscheidung der europäischen Staaten Sinn ergibt, für eine europäische Solidarität stehen würde und einen Einfluss auf die russische Wirtschaft hätte.

Verspüren Sie eine leise Genugtuung, weil endlich Nord Stream 2 begraben wurde? So war es doch die Hafengesellschaft der polnischen Häfen Stettin und Swinemünde, die schon seit Jahren in verschiedenen Instanzen gegen Nord Stream 1 und 2 vor deutschen Gerichten klagte oder klagt.

Es ist schwierig, in solchen Zeiten überhaupt von einer irgendwie gearteten Genugtuung zu sprechen. Wenn überhaupt, dann über eine sehr, sehr bittere Genugtuung. Wir haben in der Vergangenheit davor gewarnt, sich energiepolitisch von Russland abhängig zu machen. Ich würde auch gern hören, dass Nord Stream 2 klar beendet wird, denn zurzeit wurde nur der Zertifizierungsprozess von Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Ich würde auch gern hören, dass Deutschland keine Gasimporte mehr über die Pipeline Nord Stream 1 durchführt. Auf das alles warten wir. Eine wahre Genugtuung werde ich erst haben, wenn wir die Aggression von Wladimir Putin stoppen und endgültige Entscheidungen gefällt haben. Wenn wir auf die Bilder aus der Ukraine schauen, dann fällt es aktuell jedem schwer, ruhig zu bleiben und irgendeine Form der Genugtuung zu empfinden.

Wie sehr haben die anderen europäischen Staaten die geopolitischen Veränderungen verschlafen? Der 2010 ums Leben gekommene damalige Präsident Polens, Lech Kaczynski, sagte 2008 in Tiflis vor Georgiern anlässlich des Einmarsches Russlands in Georgien folgenden Satz: „Heute Georgien, morgen die Ukraine, übermorgen die baltischen Staaten und vielleicht wird es später auch Zeit für mein Land, Polen.“ Und meinte damit mögliche weitere russische Invasionen.

Dieses wichtige Zitat des polnischen Präsidenten Lech Kaczynski, das eine wichtige Warnung und ein Motto unserer Politik war, wird erst jetzt von vielen Politikern wirklich seriös betrachtet und auch erst jetzt von vielen Medien und in Ansprachen zitiert. Das war von der deutschen Seite, aber auch von der Seite einiger anderer europäischer Länder in den vergangenen Jahren wirklich eine Zeit einer Mischung aus Naivität, Partikularinteressen und einer Missachtung von Bedrohungen. Es gab aber auch eine Geringschätzung und Abwertung von Argumenten aus Mittel- und Osteuropa. Diese Staaten wurden als weniger erfahren dargestellt und häufig nicht ernst genommen. Diese ganze Mischung hat sich als besonders toxisch und explosiv erwiesen. Daraus muss man Lehren ziehen, allerdings sofort und nicht erst in ein paar Jahren.

Nach Informationen polnischer Medien hat Russland Polen übermittelt, dass bei einer anhaltenden Unterstützung Polens für die Ukraine Russland auch Ziele in Polen bombardieren könnte. Hat Polen Angst vor Russland?

Nein, wir haben keine Angst vor Russland. Russland sollte sich vor den Konsequenzen seiner rechtswidrigen Aggression und seiner Völkerrechtsbrüche fürchten. Und wenn man sich anschaut, welche Effekte die russische Armee in der Ukraine erzielt hat, so haben wir es mit einer militärischen Schlappe zu tun. Russland hat keines seiner zuvor anvisierten Ziele erreicht. Militärisch ist auch das Angreifen von Zivilisten ein Beweis für den Misserfolg. Das zeigt, dass Russland heute durch die Ukraine besiegt werden kann, was viele europäische Politiker wohl so nicht haben kommen sehen. Durch europäische Solidarität und Mut sind wir dazu in der Lage, die russische Aggression zu stoppen. So sollten die russischen Kriegsverbrecher Angst vor Konsequenzen und weiteren Schritten haben und nicht Europa vor neuen Schritten der russischen Aggression. Wenn dies nicht erfolgt, können wir davon ausgehen, dass die nächsten Ziele Russlands Moldau, die baltischen Staaten und vielleicht auch Polen heißen werden. Und dann käme die russische Armee immer näher an die Grenzen der Europäischen Union heran und auch näher an Berlin und andere europäische Staaten.

Seit dem 24. Februar dieses Jahres sind 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen eingereist. Bereut Polen es jetzt schon, dass es sich seinerzeit gegen ein neues System der Flüchtlingsverteilung in der Europäischen Union ausgesprochen hat? Ähnliches konnte man bereits während der Flüchtlingskrise 2015/2016 beobachten, als Deutschland und andere Staaten unter eigenem Druck einen neuen Verteilungsmechanismus forderten, nachdem sie das vorherige System über Jahre nicht ändern wollten, als Griechenland und Italien darum baten. Wird Polen jetzt auch seine Meinung ändern?

Nein, wir sind konsequent der Meinung, dass die Einführung eines obligatorischen Umsiedlungssystems von Flüchtlingen in der Europäischen Union eine schlechte Idee war. Man muss auch sagen, dass solche Systeme nicht funktionieren. Die heutige Situation zeigt, dass der richtige Weg darin besteht, sich anders zu helfen. Wir erwarten, dass sich die europäische Solidarität in zwei Punkten widerspiegelt: Der erste Teil besteht in einem Aufbau nationaler Systeme, die es erlauben, Flüchtlinge aufzunehmen. Das haben wir in Polen getan. Dieses System erlaubt es uns heute, 1,7 Millionen Flüchtlinge zu beherbergen. Dies geschieht zu einem Großteil in polnischen Häusern und Orten, in denen Flüchtlinge einen ordentlichen Lebensstandard haben. Nicht in Flüchtlingscamps, sondern in Verhältnissen, in denen die Würde garantiert werden kann. Und mit garantierten Rechten und Zugang zum Gesundheits- und Schulsystem, einer gewissen finanziellen Unterstützung sowie der Möglichkeit, eine Arbeit aufzunehmen. Wenn jedes Land so ein System aufbaut, dann sind wir davon überzeugt, dass wir es auch ohne ein obligatorisches Umsiedlungssystem schaffen. Das zweite Element beinhaltet die finanzielle Unterstützung. Wir schätzen, dass wir in den ersten drei Monaten dieser Krise zwischen vier und fünf Milliarden Euro für ihre Bewältigung ausgeben werden. Wir erwarten nicht, dass wir die gesamte Summe refinanziert bekommen, aber dass eine Teilverantwortung für diese Flüchtlingsherausforderung auf europäischer Ebene übernommen wird. Sodass Polen, aber auch anderen Staaten, etwa Rumänien, Moldau, Ungarn und Tschechien, geholfen wird. Natürlich abhängig von der Anzahl der Flüchtlinge, die aufgenommen werden. Das sollte eine europäische Verantwortung sein.

Schätzungen zufolge wurden eben mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge in Polen nicht von staatlichen Stellen, sondern von Bürgern und Nichtregierungsorganisationen aufgenommen. Schon jetzt sind die Preise für Hotels in Warschau, aber vor allem die Wohnungspreise in die Höhe geschnellt. Wie lange hält Polen das noch aus?

Viele der Menschen, die zu uns gekommen sind, möchten schnell auf eigenen Beinen stehen. Sie suchen eine Arbeit und die Möglichkeit, eine Wohnung zu mieten. In Warschau und anderen großen Städten sieht man das sehr gut, da dort die Preise für die Mieten wirklich in die Höhe gegangen sind. Aber das wird sich unserer Meinung nach stabilisieren. Wir freuen uns, dass Polen ein gutes Zufluchtsland ist. Wir würden uns auch freuen, wenn einige dieser Menschen länger in Polen bleiben würden. Ich erinnere daran, dass vor Kriegsbeginn bereits eine Million Ukrainer in Polen waren, jetzt sind es bereits über 2,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine zusammen mit denen, die seit Kriegsbeginn nach Polen gekommen sind. Wir sind überzeugt davon, dass wir diese Herausforderung meistern werden.

Die aktuelle Situation in Polen erinnert ein bisschen an die Situation nach dem Tod von Johannes Paul II. oder dem tragischen Flugzeugabsturz des polnischen Präsidenten im Jahre 2010. So eine Art nationale Einheit und Verantwortung, auch in der politischen Klasse, hat es lange nicht mehr gegeben. Wie lange wird das anhalten?

Ich wünsche mir, dass es noch mehr Einheit und Einklang gibt und dass diese Situation länger anhält. Aber das ist eine Frage der Verantwortung der gesamten politischen Klasse, also von Regierung und Opposition.

Zum Schluss eine Frage, die zurzeit wohl eine der wichtigsten Fragen zu sein scheint: Wird es überhaupt möglich sein, mit Russland zu einem normalen Verhältnis zurückzukehren? Wenn ja, wie und wann?

Heute ist die Antwort auf diese Frage im Grunde genommen unmöglich, denn einem solchen Staat, der einen Krieg gegen Zivilisten führt und verantwortlich ist für internationale Verbrechen, dem muss man Widerstand leisten. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, über die Normalisierung des Verhältnisses mit Russland nachzudenken.

Vielen Dank für das Gespräch.

