Baerbocks Brecheisen: Auswärtiges Amt will Einreise von Passfälscher erzwingen

Afghanistan ist zurzeit eines der gefährlichsten Länder der Welt. Seit die westlichen Truppen das Land verlassen haben, haben zehntausende Afghanen ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Viele von ihnen wollen nach Deutschland. Das ist allerdings nicht so einfach: Seit dem Angriff auf die deutsche Botschaft in Kabul gibt es in Afghanistan selbst keine Visa-Stelle mehr. Gefährdete Afghanen, die das Land auf legalem Weg Richtung Deutschland verlassen wollen, müssen ihre Visa in den ohnehin schon heillos überlasteten Botschaften im Iran oder in Pakistan beantragen.