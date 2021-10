Berlin - Abschlussappell, Empfang im Bundestag und am Abend schließlich der Große Zapfenstreich vor dem Reichstag: Am Mittwoch würdigte die Politik den Einsatz der Bundeswehrsoldaten in Afghanistan.

Insgesamt 90.000 Soldatinnen und Soldaten waren in den vergangenen 20 Jahren dort im Einsatz, 59 von ihnen kamen ums Leben. „Sie haben den höchsten Preis gezahlt, den ein Soldat im Auftrag seines Landes zahlen kann. Wir stehen tief in ihrer Schuld“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der wie auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zu den angetretenen Soldaten und Gästen sprach, darunter auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Spitzen der anderen Verfassungsorgane. „Ich danke Ihnen im Namen unseres Landes. Unser Land ist stolz auf sie.“ Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte: „Deutschlands Anspruch in Afghanistan war größer als das, was die Bundeswehr hätte leisten können.“

Kein anderer Einsatz der Bundeswehr bisher dauerte so lange, war so gefährlich – und endete derart im Chaos. Noch immer befinden sich Tausende afghanische Ortkräfte in dem Land, das fast schon handstreichartig von den Taliban übernommen wurde, nachdem die USA ihre Streitkräfte abgezogen hatte. Mit den USA verließen auch die europäischen Bündnispartner das Land am Hindukusch.

Beim Empfang im Bundestag äußerte viele der anwesenden Soldaten ihre Enttäuschung darüber, dass der Einsatz im Misserfolg endete. „Es hat nicht an Ihnen gelegen“, versicherte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Die Einsatzkräfte aller Teilstreitkräfte wünschen sich eine umfangreiche Aufarbeitung des Einsatzes. Das wurde bei den Gesprächen deutlich. Ein Soldat, der mehrfach in Afghanistan im Einsatz war, sagte, der Misserfolg des Einsatzes habe sich schon seit 2015 abgezeichnet. Während man zuvor noch im Land unterwegs gewesen sei, habe sich der Einsatz nun fast ausschließlich in den Camps abgespielt. Dass die Armee dem Angriff der Taliban so schnell nachgegeben habe, wunderte am Mittwoch niemanden der Gäste. Die einheimischen Soldaten hätten teilweise mehrere Wochen kein Geld bekommen.

Die geladenen Soldaten lobten die Rede von Bundespräsident Steinmeier. Dieser hatte beim Appell gesagt, dass nach der Machtübernahme der militant-islamischen Taliban im August nun eigene Entscheidungen kritisch hinterfragt würden. „Zwanzig Jahre nach dem 11. September und zwei Monate nach dem Fall von Kabul stellen viele Menschen, die in Afghanistan gedient und gelitten haben, Fragen. Fragen nach dem Sinn dieses Einsatzes. Es sind schwierige Fragen, bittere Fragen“, so Steinmeier. „Sie richten sich an das Parlament und an die Regierungen, die die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt haben.“ Eine Frage sei, warum es trotz aller Anstrengungen und Ressourcen nicht gelungen sei, in Afghanistan eine stabile, selbsttragende politische und gesellschaftliche Ordnung aufzubauen.

„Man sollte die ganzen zwanzig Jahre aufarbeiten, politisch und militärisch“, sagte ein Oberstleutnant der Luftwaffe der Berliner Zeitung. Man müsste Lehren daraus ziehen – auch wegen des derzeit noch andauernden Bundeswehreinsatzes in Mail. Dort sind derzeit etwa 1700 deutsche Soldaten stationiert. Der Einsatz gilt als ebenso gefährlich und wenig aussichtsreich wie der in Afghanistan. Daher war bereits in den vergangenen Wochen der Ruf lauter geworden, ihn zu beenden. Auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ihn Frage gestellt, nachdem bekannt geworden war, dass die in Mali regierende Militärjunta offenbar eine Zusammenarbeit mit der russischen Söldnertruppe Wagner anstrebt. Ihre Äußerungen hatten bei der Opposition scharfe Kritik hervorgerufen, weil sie das Parlament zuvor nicht über ihre Überlegungen informiert hatte. Das Mandat gilt bis Mai 2022. Dann muss der Bundestag, der über Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheidet, erneut über den Einsatz abstimmen. (mit dpa)