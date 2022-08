„Politik zum Anfassen“ beim Tag der offenen Tür in Berlin Die Bundesregierung lädt nach zwei Jahren Corona-Pause an diesem Wochenende wieder ein zum Tag der offenen Tür. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die A... dpa

Berlin -Die Bundesregierung lädt nach zwei Jahren Corona-Pause an diesem Wochenende wieder ein zum Tag der offenen Tür. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ampel-Regierung ist es an diesem Samstag und Sonntag das erste Mal, dass sie Bürgerinnen und Bürgern im Kanzleramt und in den Ministerien zum Dialog sowie zu Vorführungen und Vorträgen empfangen. Auch das Bundespresseamt lädt zu zahlreichen Veranstaltungen ein.