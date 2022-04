Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hatte sich selbst nach Kiew eingeladen. Doch die ukrainische Regierung wollte das deutsche Staatsoberhaupt nicht empfangen. „Ich war dazu bereit. Aber offenbar – und ich muss zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht“, sagte Steinmeier am Dienstagabend bei seinem Besuch in Polen.

Geplant war ein gemeinsamer Solidaritätsbesuch mit den Staatschefs von Polen und der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Der polnische Präsident Andrzej Duda habe die gemeinsame Tour „angeregt“, sagte Steinmeier. Doch das war offensichtlich nicht mit den ukrainischen Gastgebern abgesprochen. Die übrigen Staatschefs reisten schließlich ohne ihren deutschen Amtskollegen.

Botschafter Melnyk: Mein Präsident freut sich auf Scholz

Gleichzeitig sprach der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, öffentlich eine Einladung an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz aus. „Das haben wir auch so kommuniziert, dass mein Präsident und die Regierung sich darauf sehr freuen würden, wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz Kiew besucht“, sagte er in einem Fernsehinterview. Auch das Thema des Besuchs gab Melnyk bereits vor. Bei dem Besuch solle es darum gehen, wie Deutschland der Ukraine mit schweren Waffen im Kampf gegen Russland helfen kann. „Darauf freut sich mein Präsident“, sagte Melnyk.

Ukraine belongs in the European family.



And today, Ukraine takes another important step towards EU membership.



Ukraine belongs in the European family.

And today, Ukraine takes another important step towards EU membership.

We will accelerate this process as much as we can, while ensuring that all conditions are respected.#StandWithUkraine pic.twitter.com/q7Yi5gMOBH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022

Bei anderen europäischen Staatschefs und Spitzenpolitikern ist man in Kiew weniger wählerisch. Sie sollen kommen und kommen gerne. Die meisten osteuropäischen Staatschefs waren schon bei Selenskyj. Bereits Mitte März fuhren die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien nach Kiew.

Dort postete Polens Staatschef Morawiecki Bilder, die ihn mit seinem Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala und seinem slowenischen Kollegen Janez Jansa an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine zeigen. Sie wollten so ihre Unterstützung für den Freiheitskampf der Ukraine signalisieren und ein Paket mit konkreter Hilfe für das von Russland angegriffene Land vorlegen.

Auch die Spitzen der EU waren schon da

Am vergangenen Freitag erreichten dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Kiew. Sie hatten auch eine frohe Botschaft im Gepäck. In einem Umschlag, auf den das Sternenbanner der EU aufgedruckt war, übergaben sie Selenskyj einen Fragenkatalog, der für den Beginn von Beitrittsverhandlungen wichtig ist. Selenskyj freute sich sichtlich.

Schon bei der ersten Begegnung hatten von der Leyen und Selenskyj einander beide Hände gereicht und gestrahlt. Nach ihrem Besuch in dem Kiewer Vorort Butscha zeigte sich von der Leyen erschüttert über das Vorgehen der russischen Armee dort. „Mein Instinkt sagt: Wenn das kein Kriegsverbrechen ist, was ist dann ein Kriegsverbrechen? Aber ich bin eine gelernte Ärztin, und das müssen nun Juristen sorgfältig ermitteln“, sagte sie am Sonnabendmorgen auf der Rückreise von Kiew nach Polen vor Journalisten. Kurz darauf begleitete der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger eine EU-Delegation nach Kiew.

dpa/Ukrainische Regierung Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (l.) mit Selenskyj in Kiew

Selenskyj dankt Johnson und Nehammer nach Besuch

Die letzten europäischen Regierungschefs, die in Kiew waren, waren Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und Österreichs Kanzler Nehammer. Ein Video wurde verbreitet, das Johnson bei einem Spaziergang mit Selenskyj durch die ukrainische Hauptstadt zeigt, in der nach Wochen der Belagerung langsam wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Die beiden gehen begleitet von schwer bewaffneten Spezialkräften, aber ohne Schutzausrüstung durch die Straßen von Kiew – Johnson in Anzug und Krawatte, Selenskyj in seinem vertrauten olivfarbenen Militärlook.

Auch Nehammer machte sich vor Ort ein Bild: Mit einer kleinen österreichischen Delegation und einer Gruppe von Journalisten reiste er Freitagabend in die Ukraine. Er traf Selenskyj und den Ministerpräsidenten Denys Schmyhal, später stand noch ein Termin mit dem Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxer Vitali Klitschko auf dem Programm. Dazwischen war auch er in Butscha.

Ampel-Ausschussvorsitzende erreichen Westukraine

Am Dienstag erreichte dann auch erstmals eine Gruppe von drei deutschen Ausschussvorsitzenden die Ukraine, wenn auch nur den als vergleichsweise sicher geltenden Westen des Landes. Eine Ampel-Reisegruppe, wenn man so will, bestehend aus Michael Roth (SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne).

In Lwiw sprachen sie sich für weitere Waffenlieferungen, einen schnellstmöglichen Importstopp für russisches Öl und eine klare EU-Perspektive für die Ukraine aus. „Im Bundestag dürfte es dafür breite Mehrheiten geben. Deutschland muss noch mehr Verantwortung übernehmen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa.

Die Bundestagsabgeordneten kritisierten jedoch die Ausladung Steinmeiers durch die Regierung in Kiew. Dieser Schritt sei nicht zu verstehen. „Gerade jetzt ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben.“ Es war der hochrangigste deutsche Besuch in der Ukraine seit Kriegsbeginn vor sieben Wochen.

Instagram Frankreichs Präsident Macron war noch nicht in Kiew, trug aber wie Selenskyj schon praktische Kleidung.

Auch Biden, Marcon und Draghi waren noch nicht da

Liegt Deutschland damit im politischen Reiseverkehr Richtung Kiew schwer zurück? Kommt darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war bisher nicht in Kiew, seine größte persönliche Annäherung an Wolodymyr Selenskyj dürften die Fotos gewesen sein, auf denen Macron einen Kapuzenpulli und andere praktische Kleidung trägt, während er (vermeintlich) über den Krieg in der Ukraine nachdenkt.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist seit dem russischen Überfall noch nicht in die Ukraine gereist, zwar verurteilte er die Aggression, doch hat er Schwierigkeiten, eine gemeinsame Linie mit den Links- und Rechtspopulisten seiner Regierung zu finden. Die Staatschefs der skandinavischen Länder oder von der iberischen Halbinsel waren ebenfalls bisher nicht vor Ort.

US-Präsident Joe Biden ist Ende März an die polnisch-ukrainische Grenze gereist, hat Selfies mit Flüchtlingen gemacht und eine eindringliche Rede gehalten. Auf der polnischen Seite der Grenze, damals lag Kiew noch unter russischem Feuer. Unmittelbar nach Bidens Rede gab es dann auch den bisher schwersten russischen Angriff auf Lwiw, die Großstadt der Ukraine, die dem Aufenthaltsort des amerikanischen Präsidenten am nächsten lag.

Will Biden nun, wo die Lage in der ukrainischen Hauptstadt ruhiger scheint, auch nach Kiew reisen? Dafür gebe es keine Pläne, sagte sein Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag.