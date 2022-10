Politiker fordern auch von privaten Vermietern Entlastung Nach dem angekündigten Verzicht auf Mieterhöhungen und Kündigungen bei landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin haben Politiker private Vermieter aufgefor... dpa

ARCHIV - Blick auf Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Berlin -Nach dem angekündigten Verzicht auf Mieterhöhungen und Kündigungen bei landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin haben Politiker private Vermieter aufgefordert, dem Beispiel zu folgen. Temporäre Einnahmeverluste durch einen Mietenstopp für ein Jahr seien in der aktuellen Energiekrise nicht zu viel verlangt, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Katrin Schmidberger, am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Das wäre eine Geste der Solidarität.“