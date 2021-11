Berlin - Rekord bei den Neuinfektionen und wohl eine Einigung bei der Booster-Impfung: Deutschland taumelt in den zweiten Pandemie-Winter. Insgesamt 33.949 Corona-Neuinfektionen wurden dem Robert-Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden gemeldet, das sind so viele wie noch nie. Der bisherige Höchstwert lag bei 33.777 Fällen am 18. Dezember 2020.