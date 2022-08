Politikwissenschaftlerin: „Russland erlebt eine Revolution ohne Revolutionäre“

Seit April gehört die russische Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulmann zu den prominenten, oppositionellen Russen, die nach dem russischen Überfall auf die gesamte Ukraine am 24. Februar das Land verlassen haben. In ihrer Heimat hatte sie sich jahrelang für politische Freiheiten eingesetzt und den Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt – jetzt gilt sie in Russland als „ausländische Agentin“ und darf daher ihre Tätigkeit als Professorin an der Moskauer Schule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften nicht mehr ausüben.

Schulmann wohnt und arbeitet daher mittlerweile in Berlin als Richard-von-Weizsäcker-Fellow an der Robert Bosch Academy. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erzählt sie über die inneren Abläufe des russischen Regierungsapparats in Kriegszeiten und wie der Krieg dem russischen Volk politisch präsentiert wird.

Frau Schulmann, wie würden Sie die innenpolitischen Veränderungen in Russland seit dem 24. Februar zusammenfassen?

Es ist noch viel zu früh, eine endgültige Antwort zu geben, denn wir befinden uns noch am Anfang dieser Transformationsprozesse. Aber seit dem 24. Februar erleben wir mit Sicherheit einen Versuch des russischen politischen Systems, sich als ideologiegetrieben darzustellen und die Menschen um ihre aktive statt passive Unterstützung zu bitten, indem bestimmte ideologische Strukturen geschaffen werden, wie die neue Kinder- und Jugendunion – deren vorläufiger Name Bolschaja Peremena (die große Veränderung) an die sowjetische Pionierbewegung erinnert – oder das Schulsystem beispielsweise mit ideologisch korrekten Unterrichten in moderner Geschichte zu indoktrinieren. Wer sich an die Sowjetzeit erinnert, weiß: Die ideologische Indoktrination der Schulbildung ist ein Zeichen des Totalitarismus.

Beobachten Sie etwas Überraschendes an diesem verstärkten ideologischen Antrieb?

Bisher haben wir keine Abkehr von dem politischen Instrumentarium gesehen, das dieses Regime seit Jahrzehnten einsetzt. Wir sehen die gleichen Repressionen in größerem Umfang – aber sie zielen immer noch eher darauf ab, Oppositionelle zu verängstigen als sie zu vernichten. Diejenigen, die mit dem System nicht einverstanden sind, werden nachdrücklich aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Regierenden sind ebenfalls dieselben geblieben. Es handelt sich um eine Revolution ohne Revolutionäre, eine große politische Abkehr von den Verhaltensweisen der letzten zwanzig Jahre, die von denjenigen vorgenommen wird, die in diesen zwanzig Jahren an der Spitze der Politik standen.

Seit Beginn der „militärischen Sonderoperation“ hat es keine Säuberung der Eliten gegeben, keine Verhaftungen von Prominenten – die Betrugsanklage und der Hausarrest von Wladimir Mau, dem Rektor der Russischen Präsidentenakademie und wichtigen Wirtschaftsberater der Regierung, waren die einzige bemerkenswerte Ausnahme. Gerüchte über Repressionen auf höchster Ebene, z. B. in der Armee oder im FSB, werden von den offiziellen Medien sehr schnell und energisch dementiert. Es wurden zahlreiche Anstrengungen unternommen, um zu zeigen, dass die Eliten geeint sind wie nie zuvor.

Zur Person Ekaterina Schulmann ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Expertin für den Gesetzgebungsprozess im modernen Russland sowie die Entscheidungsmechanismen in hybriden politischen Regimen. Sie ist außerordentliche Professorin an der Moskauer Schule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (MSSES) und war Dozentin an der Russischen Präsidentenakademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung (RANEPA). Von Dezember 2018 bis Oktober 2019 war sie Mitglied des Präsidialrats für Zivilgesellschaft und Menschenrechte. Ihr YouTube-Kanal hat mehr als eine Million Abonnenten und sie war Moderatorin einer Sendung im russischen Rundfunk Echo Moskwy bis zu seiner Schließung im Februar 2022.

Sie haben die neu gegründete Kinder- und Jugendunion als Merkmal eines totalitären Staates erwähnt – heißt das, Russland ist auf dem Weg, ein vollends totalitärer oder sogar faschistischer Staat zu werden?

Dafür gibt es viele wichtige Anzeichen, die wir noch nicht gesehen haben. Ein ideologisches System braucht heilige Texte, auf die sich die Regierenden berufen können, wie „Mein Kampf“ in der NS-Zeit oder das „Grüne Buch“ in Libyen. In Russland gibt es so etwas nicht. Und so überraschend es für Außenstehende auch klingen mag, gibt es keinen Personenkult: Es gibt nur wenige Porträts des Präsidenten an öffentlichen Plätzen, es gibt keine nach ihm benannten Straßen und Universitäten. Noch wichtiger ist, dass es keine Regierungspartei gibt, wie man sie aus totalitären Staaten wie Nazideutschland, der UdSSR oder Spanien unter Franco kennt. Putins Partei „Geeintes Russland“ ist weder ein Instrument der ideologischen Kontrolle noch ein Mechanismus zur Rekrutierung von Eliten, sondern vielmehr die „Wahlabteilung“ der regionalen Regierungen und der föderalen Verwaltung.

Ebenso wenig gibt es in Russland ein System von Bürgerorganisationen – Gewerkschaften, Frauen- und Jugendorganisationen–, die dem Regime dienen und ihm eine breite Unterstützungsbasis verschaffen. Wir werden das Schicksal der neuen Jugendbewegung beobachten, denn dies ist ein bemerkenswerter Versuch, so etwas zu schaffen, an dem alle vorherigen solcher Angebote gescheitert sind. Es wird auch immer noch als gefährlich angesehen, die Bevölkerung nachhaltig zu verärgern. Vielleicht ist es deswegen noch nicht zu einer formellen Kriegserklärung, zur Schließung der Grenzen, zur Mobilisierung der Bevölkerung und zur Aussetzung von Wahlen gekommen. Als die Behörden Meta zu einer extremistischen Organisation erklärten, haben sie darauf geachtet, WhatsApp von der Liste der verbotenen Plattformen auszuschließen, weil es so weit verbreitet ist. Das Gleiche gilt für YouTube, das auch noch nicht gesperrt worden ist.

Im russischen Kronstadt sind Z-Buchstaben – ein Symbol des russischen Militärs – in den Fenstern eines Gebäudes angebracht. Die Mobilisierung der russischen Bevölkerung zur Unterstützung des Angriffskrieges auf die Ukraine bleibt aber gering, sagt Ekaterina Schulmann. AP/dpa

Aus Ihrer Sicht hat sich Russland also noch nicht zu einem völlig totalitären Staat entwickelt. Könnte das aber noch kommen?

Im Falle eines bedeutenden, vorzeigbaren Sieges in der Ukraine könnte es einen Vorstoß in diese Richtung geben – zum Beispiel, wenn die Dinge so laufen, wie die „militärische Sonderoperation“ geplant war, und es tatsächlich zu einem Regimewechsel in Kiew kommt, oder wenn Russland große Teile des ukrainischen Territoriums annektiert. Dies könnte die derzeit eher situationsabhängige Unterstützung festigen und dem Präsidenten einen anderen Status verleihen.

Derzeit sprechen jedoch die demografische und sozioökonomische Situation Russlands nicht für eine umfassende totalitäre Transformation. Um wirklich faschistisch zu werden, muss man ein jüngeres, enthusiastischeres Land sein. Die Generation, die in den 90er-Jahren geboren wurde, den Jahren mit niedrigen Geburtenraten, wird jetzt zu Arbeitern, Konsumenten, Eltern und Wählern – aber es gibt so wenig von ihnen im Vergleich zu der älteren Generation, die während des Babybooms der Nachkriegszeit geboren wurde. Dies ist die Generation, die das Land politisch und administrativ führt und den Krieg unterstützt. Es hilft auch, wenn man über ein inspirierendes ideologisches System verfügt, das die Köpfe der Menschen fesselt und bei den Intellektuellen im Ausland Gehör findet.

Russische Meinungsumfragen zeigen aber anscheinend große Unterstützung für den Krieg in der Ukraine.

Die Mobilisierung unter der Bevölkerung ist aber gering. Es gibt zwar eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die sich freiwillig an die Front melden, doch scheint dies eher aus materiellen denn aus ideologischen Erwägungen zu sein. Seit Mai und Juni hat sich ein Gefühl der Quasi-Normalität verbreitet. Ein Beispiel dafür ist der große Optimismus der Verbraucher: Im Mai 2022 glaubten 34 bis 35 Prozent der Bevölkerung, dass sich die wirtschaftliche Lage in den nächsten sechs Monaten bis zu einem Jahr verbessern wird, im Jahr 2021 hingegen lag der Durchschnittswert bei 24 Prozent. Die Regierenden scheinen dieses Gefühl fördern zu wollen und generell den Eindruck zu erwecken, dass das Leben sogar besser geworden ist, weil Russland dem Westen seine Stärke gezeigt hat und daher eine bessere geopolitische Position genießt.

Sicherheit ist zum Schlüsselwort der gesamten russischen politischen Maschinerie geworden. Ekaterina Schulmann

Es wird viel über den Aufstieg der Silowiki – Mitglieder der russischen Geheim- und Sicherheitsdienste oder der Armee – innerhalb der russischen politischen Eliten diskutiert. Was sagt uns ihre zunehmende Prominenz?

Die Gemeinschaft der Silowiki hat in den letzten 20 Jahren an Bedeutung gewonnen. Sie sind immer noch weniger zahlreich als die Beamten, und es ist nicht so, dass alle Spitzenmitglieder der Regierung aus dieser Gemeinschaft stammen. Aber es stimmt schon, dass es in jeder Regionalverwaltung, in jeder Abteilung, in jeder Universität zahlreiche Personen gibt, die beobachten, wie sich diese oder jene Organisation verhält und ob die allgemeine Linie korrekt umgesetzt wird.

Aber was hat sich in den letzten Jahren verändert? Der gesamte Bereich der Innenpolitik wird inzwischen vollständig als Spielwiese für den Kampf Russlands gegen äußere Kräfte verstanden. Warum stellen sich die Menschen gegen das Regime? Warum schließen sie sich zusammen, um ihre staatsbürgerlichen Ziele zu verfolgen? Natürlich, weil jemand aus dem Ausland sie dazu gezwungen hat. Diese Entwicklung wurde schon 2019 mit den turbulenten Protesten nach den Wahlen zur Moskauer Stadtduma und im Fernen Osten sichtbar. Die Silowiki waren schon vorher wichtig, aber seitdem „Sicherheit“ zum Schlüsselwort der gesamten russischen politischen Maschinerie geworden ist, ist es logisch, dass diejenigen, die diesem Idol dienen und zur Bekämpfung ausländischer Spione und Agenten eingesetzt wurden, zu den wichtigsten politischen Entscheidungsträgern geworden sind. Ein Beispiel: Die Zweite Abteilung zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung des FSB, Russlands Sicherheitsdienst, ist seit einigen Jahren auch für Bereiche wie föderale und regionale Wahlen, den öffentlichen Raum und die Informationstätigkeit zuständig.

Hochrangige russische Regierungsvertreter wie Außenminister Sergej Lawrow oder Putins Sprecher Dmitri Peskow äußern sich häufig mit Aussagen wie der, das Massaker von Butscha sei von der Ukraine inszeniert worden. Im Westen gilt das als Verschwörungstheorie. Glauben russische Politiker wirklich an diese Narrative?

Diese Äußerungen wirken gar nicht so lächerlich, wenn man sich in dem Informationsumfeld bewegt, in dem sich diese Leute bewegen. Sie haben ihre eigenen Fakten, die für sie ebenso wenig zu leugnen sind wie die Fakten, die wir hier in Europa kennen: Sie haben zum Beispiel ihre eigene Geschichte der Gräueltaten des Asow-Bataillons oder zur Misshandlung russischsprachiger Menschen in der Ukraine, was jetzt fast offiziell als Völkermord im Donbass bezeichnet wird – obwohl es selbst nach offiziellen Statistiken seit dem 24. Februar in dieser Region weit mehr Opfer gegeben hat als in den acht Jahren zuvor. Wenn ich übrigens den Begriff militärische Sonderoperation verwende, dann um den offiziellen Diskurs zu erläutern und die Dinge so zu erklären, wie sie in Russland erscheinen.

Dies zeigt jedoch die Loyalitätskonkurrenz zwischen den Eliten. Wir sehen immer ausgefallenere Positionen, weil die alten Hasen, wie Lawrow, zeigen wollen, dass sie neue Tricks lernen können. Und es kann sein, dass einige der jüngeren Elitemitglieder noch radikalere Positionen vertreten, weil sie Karriere machen wollen – sie müssen also Aufmerksamkeit erregen, um erfolgreich zu sein. Für diejenigen, die mit dem Staat verbunden sind und keine Chance haben, sich außerhalb Russlands zu etablieren, ist es sinnvoller, in die eigene offizielle Position zu investieren, als ein einfacher Bürger zu sein. Und dafür muss man sogar Kaiser Herodes übertrumpfen.

21. Februar 2022: Der russische Präsident Wladimir Putin leitet eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, in der die Anerkennung der ukrainischen Regionen Donezk und Lugansk erörtert wird, im Großen Palast des Kremls. Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Besteht damit die Gefahr, dass Putin, wenn er einmal nicht mehr an der Macht ist, von einem noch härteren Gegner abgelöst wird?

Was auch immer mit Russland nach Putin geschieht, die Zukunft wird mehr oder weniger von den Schritten geprägt sein, die jetzt unternommen werden und die nur sehr schwer, wenn überhaupt rückgängig zu machen sein werden. Ein Beispiel: Wenn weitere Gebiete der Ukraine annektiert werden, wird dies die gegenwärtige Situation weiter verfestigen, denn für jeden Regierungschef ist die Aufgabe von Territorium ein äußerst schwieriger politischer Schritt, den nur wenige vollzogen haben, ohne ihre politische Position zu verlieren.

Im Moment ist die Solidarität unter den Eliten groß, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Selbst wenn sich innerhalb der russischen Eliten gegensätzliche Gruppen herausbilden, von denen die eine den Krieg bis zum Ende führen will und die andere eine Art Rückkehr zum normalen politischen Kurs wünscht, steht der Präsident immer noch als Bewahrer des politischen Gleichgewichts zwischen ihnen. Ich kann nicht sagen, dass die neue Situation ein großes Risiko für seine Position darstellt, aber mit der Zeit, wenn keine der beiden Gruppen zufrieden ist, könnten sie sich gegen den Präsidenten wenden, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt hat.

Sie haben Russland drei Tage vor Ihrer Aufnahme in das Register der „ausländischen Agenten“ verlassen – was hat sich seitdem für Sie geändert? Fühlen Sie sich in Berlin sicher?

Es gibt einige relativ milde Verleumdungskampagnen gegen mich in den russischen Medien und einigen Telegram-Kanälen – das ist nichts Großes, andere hatten es viel schlimmer. Aber zum Beispiel wurde ein Bild von mir mit der Bildunterschrift „Sie unterstützt ukrainische Nazis“ in dem Haus aufgehängt, in dem ich vor zehn Jahren gewohnt habe. Wer immer es gepostet hat, verfügt also über veraltete Informationen – und diese Praxis ist auch nicht einzigartig. Bisher ist noch kein Strafverfahren gegen mich eingeleitet worden, aber das kann sich sehr schnell ändern, der Status eines ausländischen Agenten bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten. Das ist die eigentliche Gefahr, die Vorschriften sind widersprüchlich und sehr schwer zu befolgen, vor allem, wenn man im Ausland ist.

Bisher geht es mir in Berlin nicht so sehr darum, mich sicher zu fühlen, sondern darum, mich mit dem Informationsbereich in Russland verbunden zu fühlen, weil ich denke, dass dies ein Teil meiner Gültigkeit als Experte ist. In meinen wöchentlichen YouTube-Videos über innenpolitische Entwicklungen in Russland versuche ich, die Welt aus der Sicht der russischen Bürokratie näher zu erläutern und die Besonderheiten der russischen Entscheidungsfindung zu erklären. Das sind die Dinge, über die ich meiner Meinung nach sprechen und versuchen kann, sie zu erklären. Ich habe das Gefühl, dass ich geistig immer noch in Moskau bin, während ich mich physisch in Berlin befinde.

Wie blicken Sie auf die Zukunft und auf die Möglichkeit, nach Russland zurückzukehren?

Mein Fellowship mit der Bosch Academy ist auf ein Jahr befristet. Ein anderer ausländischer Agent, Leonid Gosman, ist im Juni nach Russland zurückgekehrt. Es mag unmenschlich sein, das zu sagen, aber wir werden mal sehen, was mit ihm passiert – denn andere Beispiele für die Rückkehr bedeutender Oppositioneller waren die von Nawalny und Wladimir Kara-Murza, die beide fast sofort verhaftet wurden. Ich halte mich nicht für wichtig genug, um mit ihnen verglichen zu werden, aber ich möchte mir auch nicht vorstellen, dauerhaft von meinem Heimatland getrennt zu sein. Andere, die ausgewandert sind, denken, dass sie nie wieder zurückkehren werden, zumindest nicht unter den derzeitigen politischen Bedingungen. Deshalb neigen sie dazu, die Regeln nicht zu befolgen, die es für ausländische Agenten gibt. Ich selbst kann mir eine solche Freiheit nicht leisten. Ich befolge diese Gesetze, so diskriminierend sie auch sein mögen.