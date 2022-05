Es ist schwierig, Umstände, die schon von Superlativen begleitet werden, noch dringlicher zu machen. Der Jahresbericht aus dem Bundeskriminalamt ist allerdings ein solcher Fall. Was Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag vorstellte, sollte uns alarmieren. Aufmerksamkeit ist ohnehin angebracht, weil die Zahlen politisch motivierter Straftaten viel deutlicher zugenommen haben, als bisher bekannt war. Erschreckend ist aber auch noch etwas anderes: Ein diffuses Feld wächst da mitten unter uns heran, roh und gewalttätig, mordlüstern sogar zuweilen und der übliche Werkzeugkasten reicht einfach nicht mehr aus.

Die Lage in diesem Frühjahr lässt diese Dinge gerade besonders stark verschwimmen. Wir konzentrieren uns auf anderes. Mariupol und jetzt auch Odessa werden bombardiert. Putin hält eine Rede und markiert darin die Nato als seinen Feind und potenziell neues Angriffsziel. Dort, in der Ukraine, und in Russland sind jetzt unsere Aufmerksamkeiten. Mit der Ukraine fühlen wir uns angegriffen – von außen.

imago/Frederic Kern Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Vorstellung des Jahresberichts zur politisch motivierten Kriminalität.

Lokalpolitiker werden verfolgt, Polizisten verprügelt

Tatsächlich sitzt ein weiterer und sehr gefährlicher Feind in unserer Mitte. Er ist ein Teil von uns. Es sind diejenigen, die Menschen angreifen, weil sie für den Staat arbeiten, zu einer angeblich staatstragenden Elite gerechnet werden oder die Demokratie verteidigen. So werden Lokalpolitiker bis vor die Haustür verfolgt, Journalisten verprügelt, Wissenschaftler mit Hass überzogen, bis sie sich überlegen, ob sie in der Öffentlichkeit noch auftreten. Wer das duldet oder beschweigt, macht sich mitschuldig.

Dass sich da etwas Ungutes aufgestaut hat, haben die meisten wahrscheinlich geahnt. Es erschreckt nun aber trotzdem, dass es im Jahr 2021 fast ein Viertel mehr Straftaten aus politischen Motiven gegeben hat als im Jahr zuvor. Auch die politischen Gewalttaten haben ordentlich zugelegt. Fast in der Hälfte aller Fälle stecken Rechtsextremisten dahinter. Mehr Hass gab es außerdem und eine massive Zunahme bei antisemitischer Hetze.

Fast die Hälfte der Straftaten nicht zuzuordnen

Die neue Qualität steckt allerdings in einem anderen Detail. Offenbar lässt sie sich im üblichen Schema der Polizeibehörden nur nicht abbilden. Fast die Hälfte der Statistik machen Straftaten aus, die die Polizei dem üblichen Links-rechts-Antisemitismus-Schema nicht zuordnen kann. Eine große Unbekannte gerade bei den staats- und demokratiegefährdenden Straftaten! Der Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch sieht darin ein Spiegelbild gesellschaftlicher Spannungen sowie daraus resultierende Polarisierungs- und Radikalisierungstendenzen in Teilen der Bevölkerung. Das gesellschaftliche Miteinander, der Rechtsstaat und die wehrhafte Demokratie würden erheblich herausgefordert.

Das ist allerdings vornehm ausgedrückt. Es geht ja hier nicht nur um Beleidigung und Bedrohung. Ein 20-Jähriger wird von einem Mann erschossen, weil der ihn aufforderte, eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Junge Männer planen, den Bundesgesundheitsminister zu entführen. Und auch die kleineren Dinge bleiben ja nicht folgenlos, nur weil man sie nicht zuordnen kann. So verschwinden im diffusen Feld auch Personen, die aufgenähte gelbe Sterne tragen mit der Aufschrift Ungeimpft.

dpa/Christoph Soeder Teilnehmer der „Revolutionären 1. Mai-Demonstration“ ziehen durch Berlin: Für die Polizeibehörden lassen sich nicht alle Gewalttaten mehr als links oder rechts einordnen.

Die Maßnahmen-Proteste sind gerade zurückgegangen – allerdings nur, weil die Corona-Pandemie gerade in den Hintergrund gerückt ist. Die enorme Mobilisierungsgeschwindigkeit bei der Querdenken-Bewegung und den Verschwörungserzählungen sowie die Versuche der rechten Szene, Anschluss in der Zivilbevölkerung zu finden, haben allerdings gezeigt, was möglich ist. Gerade sucht die Szene neue Themen. Angebliche Russlandfeindlichkeit und der Ukraine-Krieg werden bereits aufgegriffen.

Wer mit Gewaltforschern spricht, hört dort von einer Bewegung, die will, dass die Institutionen der Gesellschaft ausgehöhlt und destabilisiert werden. Es sind Staats- und Demokratiefeinde am Werk, die Krisen instrumentalisieren, um so bei Bürgern Anschluss zu finden. Auch die AfD spielt eine Rolle, weil hier eine bürgerliche Partei mit entsprechender Reputation Begriffe wie Corona-Diktatur aufnimmt und damit eine Art Notwehrrecht legitimiert, bis hin zu rechtsterroristischen Taten oder Umsturzfantasien.

Bei solchen Straftaten hat sich das Bild stark verändert in nur sehr wenigen Jahren. Es wird Zeit, dass die Polizeibehörden ihre Strukturen anpassen.