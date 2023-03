Politologin: Bei Schwarz-Grün gibt es viele Trennlinien Eine schwarz-rote Koalition wäre für die Berliner CDU nach Einschätzung der Politologin Julia Reuschenbach die konfliktärmere Variante. „Kai Wegner hat schon... dpa

Berlin -Eine schwarz-rote Koalition wäre für die Berliner CDU nach Einschätzung der Politologin Julia Reuschenbach die konfliktärmere Variante. „Kai Wegner hat schon deutlich gemacht unmittelbar nach der Wahl, dass ihn ein schwarz-grünes Bündnis durchaus interessiert“, sagte Reuschenbach am Mittwoch im RBB-Inforadio. „Aber wir wissen auch, dass die inhaltlichen Trennlinien groß sind“, so die Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin. „Insofern liegt es nahe, dass auch Kai Wegner das konfliktärmere Bündnis womöglich am Ende bevorzugen würde.“