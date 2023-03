Polizei: 53 Beamte bei Ausschreitungen in Offenburg verletzt Im Rahmen eines AfD-Parteitags in Offenburg kommt es neben friedlichem Protest gegen die Veranstaltung auch zu Ausschreitungen. Die Polizei setzt Schlagstöck... dpa

Bei einem Protest gegen den Landesparteitag der AfD ist es in Baden-Württemberg zu Ausschreitungen gekommen. Fünf Menschen wurden verletzt - drei Beamte und zwei Teilnehmer. Philipp von Ditfurth/dpa

Offenburg -Bei einer Demonstration gegen den AfD-Landesparteitag in Baden-Württemberg sind am Samstag laut neuen Polizeiangaben 53 Beamte in Offenburg verletzt worden. Einige trugen Prellungen und Schürfungen davon, weil sie geschlagen und getreten wurden. Andere Polizisten erlitten Atemwegsreizungen, weil sie mit einem Feuerlöscher gezielt angesprüht wurden und weil Vermummungsmaterial, Kleidung und Pyrotechnik brannten, wie die Polizei am Sonntag in Offenburg mitteilte.