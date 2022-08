Polizei: 58 Klimaschützer bei Aktionen in Gewahrsam genommen Sie hatten am vergangenen Samstag Bahngleise an mehreren Orten in Hamburg blockiert und sich auf einer Brücke auf der Fahrbahn einbetoniert. Nun hat die Poli... dpa

Polizisten versuchen auf der Köhlbrandbrücke zwei mit einem Eisenrohr miteinander verbundene Klimaaktivisten zu lösen. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg -Bei den Blockadeaktion linker Klimaschützer hat die Hamburger Polizei am vergangenen Samstag 58 Menschen in Gewahrsam genommen. Alle seien inzwischen wieder freigelassen worden, teilte sie mit. Die Beamten hätten zudem in 526 Fällen die Personalien festgestellt. Die Zahl der Strafverfahren stehe bislang nicht fest, weil die Anzeigen zum Teil noch geschrieben würden.