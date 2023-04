Polizei-Internetwache funktioniert nach Cyberattacke wieder Die Störungen des Internetportals der Polizei Brandenburg aufgrund eines Cyberangriffs sind behoben. Die Online-Services waren mehr als eine Woche offline, s... dpa

Potsdam -Die Störungen des Internetportals der Polizei Brandenburg aufgrund eines Cyberangriffs sind behoben. Die Online-Services waren mehr als eine Woche offline, sie funktionierten am Donnerstag aber wieder. So können etwa wieder Strafanzeigen online erstattet werden. Ein Sprecher des Innenministeriums in Potsdam bestätigte am Donnerstagmittag, dass die Störungen des Internetportals behoben seien.