Polizei: Mehrere mutmaßliche Schleusungen in Südbrandenburg

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Forst -Die Polizei hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen in Südbrandenburg mehrere unerlaubte Einreisen durch mutmaßliche Schleusungen aufgedeckt. Am Montagmorgen wurde in Forst (Spree-Neiße) ein 24-Jähriger vorläufig festgenommen, der sechs Menschen syrischer Herkunft in seinem Auto nach Deutschland geschleust haben soll. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.