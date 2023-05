Polizei: Über 40 Menschen verließen Protestcamp freiwillig

Im Zuge der Auflösung eines Protestcamps in der Berliner Wuhlheide sind laut Polizei mehr als 40 Menschen freiwillig gegangen. Das twitterte die Behörde am M...

"Wuhli bleibt" steht auf dem Schild an einer Barrikade in einem Waldstück in der Wuhlheide. Paul Zinken/dpa