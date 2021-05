Berlin - Seit 2018 hielt eine vermeintliche rechtsextreme Terrorzelle namens „NSU 2.0“ die Öffentlichkeit in Atem. Mehr als einhundert Prominente und Personen des öffentlichen Lebens bekamen Schreiben mit Todesdrohungen und Beleidigungen, immer unterzeichnet mit NSU 2.0. Weil die gesperrte Adressen der Empfänger anscheinend in Polizeicomputern abgefragt wurden, gerieten die Sicherheitsbehörden selbst in Verdacht. Die Debatte über Rechtsextremismus in der Polizei entbrannte. Doch nun stellt sich heraus: Die Drohbriefe soll ein 53-jähriger Arbeitsloser verfasst haben.

Am Montag nahmen Spezialkräfte der hessischen Polizei den Verdächtigen fest. Als sie die Tür seiner Wohnung im Soldiner Kiez einrammten, saß der Mann gerade an seinem Computer. Es handele sich nicht um einen Polizisten, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das hessische Landeskriminalamt (LKA) noch in der Nacht zum Dienstag mit. Gegen den Festgenommenen hatte das Amtsgericht Frankfurt am Main zuvor Haftbefehl erlassen.

Laut Staatsanwaltschaft war er bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher, unter anderem auch rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt worden, etwa wegen Beleidigung und Bedrohung und wegen Amtsanmaßung. „Er hatte sich als Polizist ausgegeben“, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen. Zu keinem Zeitpunkt sei er Bediensteter einer hessischen oder sonstigen Polizeibehörde gewesen.

Morris Pudwell Ermittler des hessischen Landeskriminalamtes tragen Kisten mit beschlagnahmten Datenträgern und Unterlagen aus der Wohnung des Verdächtigen.

Adressaten des NSU 2.0. waren unter anderem Jan Böhmermann und Janine Wissler

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten die Polizisten Handy und Computer des Verdächtigen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Die Adressaten der NSU-2.0-Schreiben waren überwiegend Personen, die wegen ihrer Tätigkeit im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Darunter sind die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, der Kabarettist Jan Böhmermann sowie Abgeordnete. Opfer waren auch die heutige Linkspartei-Chefin Janine Wissler und die Berliner Linke-Fraktionschefin Anne Helm.

Der Name „NSU 2.0.“ lehnt sich an die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) an, die für zehn Morde und zwei Bombenanschläge verantwortlich war. Wiederholt wiesen Spuren zur Polizei selbst. So standen mehrere Beamte der hessischen Polizei zwischenzeitlich unter Verdacht, illegale Abfragen im Polizeicomputer vorgenommen zu haben.

Berliner Polizisten wurden von den NSU-2.0.-Vorwürfen entlastet

Das erschien nicht unplausibel. Denn in der hessischen Polizei waren im vergangenen Jahr Whatsapp-Gruppen bekannt geworden, in denen Beamte volksverhetzende Inhalte gepostet hatten. Gegen mehrere Polizisten wurde in diesem Jahr Anklage erhoben. Als Ergebnis der Debatte um Rechtsextremismus in der Polizei lässt Innenminister Horst Seehofer (CSU) nun eine Studie dazu erstellen.

Im vergangenen Sommer richtete sich der Verdacht auch gegen zwei Berliner Polizisten. Sie sollen ohne dienstlichen Grund in der polizeilichen Datenbank Poliks private Daten der Berliner Kabarettistin Idil Baydar abgefragt haben. Die Ermittlungen konnten die beiden Beamten jedoch später entlasten. Die Überprüfung der Daten von Jan Böhmermann sei aus einem dienstlichen Kontext heraus erfolgt, teilte die Behörde mit.

Es habe einen zeitlich engen Zusammenhang zwischen Abfragen aus Polizeicomputern und den ersten Drohschreiben gegeben, sagte Präsident Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA) am Dienstag. „Es gab aber auch schon früh Hinweise, dass der oder die Täter sich selbst diese Daten verschafft haben, zum Beispiel bei Behörden. Dass sie sich als Amtsträger ausgegeben und um Auskunft gebeten haben.“ Konkreter wollte er nicht werden.

Eingebunden waren auch BKA-Spezialisten für Autorenerkennung

Die Drohschreiben waren bei den Adressaten vor allem per E-Mail und über die Nachrichtenfenster von Webseiten eingegangen. Eine Sonderkommission der hessischen Polizei durchforstete seit vergangenem Sommer die Internetplattformen und Foren, in denen der Verdächtige unterwegs war, und auch das Darknet.

Eingebunden war auch das BKA mit seinen Spezialisten für Autorenerkennung. Mittels linguistischer Textanalyse können sie geschriebene Sprache auswerten. Ihre methodische Grundlage ist die Fehler- und Stilanalyse. Unter anderem über Vergleiche mit den Äußerungen, die der Verdächtige im Internet sonst noch von sich gab, kamen sie ihm auf die Spur.

„Wenn sich der Verdacht bewahrheitet, können Dutzende unschuldige Opfer sowie die gesamte hessische Polizei aufatmen“, erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag. „Die Drohschreiben hatten einen sehr schwerwiegenden Verdacht auf die Polizei gelenkt. Nach allem, was wir heute wissen, war nie ein hessischer Polizist für die NSU-2.0-Drohmailserie verantwortlich.“

„Ich freue mich, dass es offenbar einen Ermittlungserfolg gibt“, sagte Anne Helm. „Es bleiben aber noch viele Fragen offen. Vordringlich, wie der Verdächtige an sensible Daten wie gesperrte Meldedaten kam. Das spricht dafür, dass er nicht allein agierte, sondern Quellen hatte.“