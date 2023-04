Polizei unterbindet pro-palästinensische Demonstrationen Vor einer Woche zogen Unterstützer der palästinensischen Sache durch Berlin - dabei sollen nach Angaben von Beobachtern auch antisemitische und antiisraelisc... dpa

Polizeifahrzeuge stehen am Hermannplatz in Neukölln. Paul Zinken/dpa

Berlin -Die Berliner Polizei hat zwei pro-palästinensische Demonstrationen am Wochenende unterbunden. Die Versammlungen wurden verboten, weil die Polizei befürchtete, dass es zu antisemitischen Parolen oder Gewalttätigkeiten kommen könnte. Sowohl am Samstag als auch am Sonntagnachmittag blieb es den Angaben zufolge ruhig. Die Polizei achtete mit einem Großaufgebot darauf, dass sich keine Menschen an den geplanten Kundgebungsorten in Neukölln versammelten.