Polizei: Weniger Menschen bei Demonstrationen in Brandenburg

Teilnehmer einer regierungskritische Demonstration in Sachsen. Sebastian Kahnert/dpa

Potsdam -In Brandenburg haben nach Polizeiangaben am Montag deutlich weniger Menschen als in den vorangegangenen Wochen demonstriert. Rund 6300 Menschen seien landesweit wegen der Themen Corona-Politik, Ukrainekrieg sowie Klima- und Energiepolitik auf die Straße gegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit etwa 700 Teilnehmern zählte die Polizei die meisten Menschen in Wittenberge in der Prignitz.