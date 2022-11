Polizei: Wieder mehr Teilnehmer bei Demonstrationen In Brandenburg haben nach Polizeiangaben am Montag wieder mehr Menschen als in der vorangegangenen Woche in zahlreichen Städten und Gemeinden demonstriert. R... dpa

Potsdam -In Brandenburg haben nach Polizeiangaben am Montag wieder mehr Menschen als in der vorangegangenen Woche in zahlreichen Städten und Gemeinden demonstriert. Rund 8000 Menschen seien landesweit mit Bezug auf die Corona-Politik, den Ukrainekrieg sowie die Klima- und Energiepolitik auf die Straße gegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit etwa 800 Teilnehmern wurde die größte Demonstration in Frankfurt (Oder) registriert.