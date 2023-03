Polizeibeauftragte ist vereidigt: Störaktion der AfD Die neue Polizeibeauftragte für Brandenburg, Inka Gossmann-Reetz, kann mit ihrer Aufgabe beginnen. Die frühere SPD-Landtagsabgeordnete und Innenexpertin ihre... dpa

ARCHIV - Inka Gossmann-Reetz, Beauftragte für Polizeiangelegenheiten, wird im Landtag vereidigt. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Die neue Polizeibeauftragte für Brandenburg, Inka Gossmann-Reetz, kann mit ihrer Aufgabe beginnen. Die frühere SPD-Landtagsabgeordnete und Innenexpertin ihrer Fraktion wurde am Mittwoch im Landtag vereidigt. Am Dienstag hatte sie nach Angaben der SPD-Fraktion ihr Landtagsmandat niedergelegt. Sie ist Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger in Polizeifragen und soll im Fall begründeter Beschwerden helfen.