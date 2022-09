Polizeieinsatz sorgt für Empörung: Grüne sehen Rassismus Ein Video von einem Polizeieinsatz in Berlin hat den Verdacht der „fremdenfeindlichen Beleidigung“ ausgelöst und für Kritik und Ermittlungen gesorgt. Gegen e... dpa

Berlin -Ein Video von einem Polizeieinsatz in Berlin hat den Verdacht der „fremdenfeindlichen Beleidigung“ ausgelöst und für Kritik und Ermittlungen gesorgt. Gegen einen der gefilmten Polizisten ging die Behörde dienstrechtlich vor. „Er wurde unmittelbar in den Innendienst versetzt“, teilte die Polizei am Mittwoch über Twitter mit. „Weitere dienstrechtliche Konsequenzen folgen.“ Gegen den Polizisten werde auch strafrechtlich ermittelt.