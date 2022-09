Polizeigewerkschaft will Änderung des Rettungsdienstgesetzes Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in der anstehenden Änderung des Rettungsdienstgesetzes einen notwendigen Schritt zur Normalisierung der angespannten... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in der anstehenden Änderung des Rettungsdienstgesetzes einen notwendigen Schritt zur Normalisierung der angespannten Lage im Rettungswesen. „Wir weisen seit Jahren auf die eklatanten Probleme hin“, sagte GdP-Vorstandsmitglied Oliver Mertens am Sonntag in einer Mitteilung. In den letzten zwei, drei Jahren habe sich die Situation noch einmal extrem verschärft, so dass inzwischen täglich der Ausnahmezustand im Rettungsdienst ausgerufen werden müsse. Wer etwas dagegen tun wolle, komme an einer Änderung des Rettungsdienstgesetzes nicht vorbei.